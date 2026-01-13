Trump hatalomátvételre buzdítja az iráni tüntetőket, azt állítja, hogy úton van a segítség

Kitartásra, a demonstrációk folytatására és az intézmények átvételére buzdítja egy posztban Donald Trump az iráni tüntetőket.

„ÚTON VAN A SEGÍTSÉG!”

– írta ki az amerikai elnök a Truth Social oldalára, azt állítva, hogy minden tárgyalást megszakított az iráni tisztviselőkkel, és ezen csak akkor változtat, ha befejezik a tüntetők értelmetlen megölését.

Trump korábban azzal fenyegette meg az iráni rezsimet, hogy ha erőszakosan lépnek fel az emberek ellen, és „szokásukhoz híven rájuk lőnek”, az amerikai erők beavatkoznak. „Készen állunk a bevetésre” – fenyegetett pénteken.

Fotó: JIM WATSON/AFP

Azóta már az iráni rezsim is elismerte, hogy több ezer lehet a halálos áldozatok száma: ők kedden 2000 halottról beszéltek, amiért az Egyesült Államokat és Izraelt, illetve közelebbről meg nem nevezett „terroristákat” tettek felelőssé.

A helyzet kívülről nagyon nehezen megítélhető, a hétvégén ugyanis Iránban lekapcsolták a netet, így alig jut ki ellenőrizhető információ az országból. Nemzetközi jogvédő szervezetek szerint annál is több halott lehet, mint amit Teherán elismer, a letartóztatottak száma pedig szerintük már a tízezret is meghaladhatja.

Az eszkalációra utaltak Friedrich Merz német kancellár keddi szavai, ő arról beszélt, hogy az iráni rezsimnek csak napjai vagy hetei lehetnek hátra - azt azonban nem tette világossá, hogy ez a következtetés hírszerzési értesülésekből származik-e.

Trump kedden azt mondta, hogy 25 százalékos vámot vet ki minden országra, amelyik nem függeszti fel a kereskedelmet Iránnal - ha ez valóban megtörténik, az Kínát érintheti a leghátrányosabban, hiszen ők az iráni olaj elsőszámú vásárlói.