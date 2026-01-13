Úgy vezetett eltiltás hatálya alatt a hajdúsági férfi, hogy sose volt jogosítványa

A Debreceni Törvényszék mint másodfokú bíróság 2026. január 7-én hozott ítéletet annak a vádlottnak az ügyében, aki eltiltás hatálya alatt vezetett, írja közleményében a törvényszék. Az első fokon eljárt Berettyóújfalui Járásbíróság még 2025. január 6-án hirdetett ítéletet és a vádlottat járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntettében mondta ki bűnösnek. A férfit ezért 10 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte, 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, valamint 4 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől. A járásbíróság ezen felül egy korábban jogerősen kiszabott 8 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés utólagos végrehajtását is elrendelte. Az ügyész akkor az ítéletet tudomásul vette, míg a vádlott enyhítés miatt jelentett be fellebbezést, ezért az ügy a törvényszékre került.

A büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte a bíróság a vádlott többszörösen büntetett előéletét, azt, hogy tettét ugyanezen bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés büntetés próbaideje alatt valósította meg, úgy, hogy közlekedése során két utast is szállított és járművezetői engedéllyel soha nem rendelkezett. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott ténybeli beismerő vallomását, valamint azt, hogy két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

A jogerős ítélet szerint a Berettyóújfalui Járásbíróság a 2021. november 17-én járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége miatt 3 év közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki. Ebben az időszakban a férfi külföldön tartózkodott, a bíróság részére a büntetővégzést elektronikus levélben kézbesítette, a vádlott pedig ugyancsak e-mailben nyilatkozott arról, hogy a bíróság büntetővégzését tudomásul veszi, tárgyalás tartását nem kéri, így a Berettyóújfalui Járásbíróság büntetővégzése 2022. április 7-én jogerőre emelkedett.

A vádlott tudomással bírt arról, hogy attól a naptól kezdődően a büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás büntetés hatálya alatt áll, ennek ellenére 2023. október 10-én 14 óra 10 perc körül Berettyóújfalu belterületén a rokonától kölcsön kért autóval közlekedett. Az autót járőrök állították meg és a sofőrt intézkedés alá vonták, mert a járműben szállított utasai közül a vádlott élettársa nem használta a biztonsági övet, továbbá egy éves gyermekük sem megfelelő biztosítás mellett utazott. A rendőri intézkedés során megállapítást nyert az is, hogy a vádlott a büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt állt, valamint az is, hogy jogosítvánnyal soha nem rendelkezett.