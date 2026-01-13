Visszafogott riadalommal figyelik a piacok, ahogy Trump kormánya bűnügyi eljárással fenyegeti a Fed elnökét

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Szokatlanul határozott republikánus tiltakozást váltott ki a hír, hogy Trump igazságügyi minisztériuma bűnügyi nyomozást indított az amerikai jegybank, a Fed elnöke, Jerome Powell ellen. Arról, hogy a Fed munkatársait beidézték, maga Powell számolt be vasárnap, egy kifejezetten harcias videóüzenetben, ahol arra figyelmeztetett, hogy az egész egy ürügy, hogy Trump befolyást szerezhessen az alapkamatok meghatározása fölött. Trump azóta tagadta, hogy bármi köze lenne a legfőbb ügyészségi funkciót is ellátó minisztérium nyomozásához, de ezt mintha még a saját táborában se hinné el neki senki.

Trump és Powell a felújítás alatt álló Fed-székházban 2025 nyarán Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Azt pontosan lehet tudni, hogy Trump nem kedveli Powellt (akit amúgy ő nevezett ki még az első ciklusában), hiszen rendszeresen és nyilvánosan válogatott sértésekkel gyalázza a jegybankelnököt, akinek az a bűne Trump szerint, hogy az általa vezetett jegybanki kormányzótanács nem elég gyorsan és gyakran vágja az alapkamatot, és ezzel szerinte visszafogják az amerikai gazdaság teljesítményét. És korábban is röppentek már fel hírek arról, hogy Trump esetleg kirúgni készül Powellt (akinek a mandátuma májusban jár le, és akit legálisan esélyesen nem is rúghatna ki), illetve volt már, hogy mondvacsinált indokkal a kormányzótanács egy másik tagját próbálták meg félreállítani, de a jelek szerint a mostani, bűnügyi eljárásra alapozott kísérlet lett az, ami még a republikánusok közül is többeknek sok.