A Starlink megpróbál netet vinni Iránba, de eddig nem jött el az áttörés

Iráni tiltakozókat támogató aktivisták szerdán azt közölték, hogy a Starlink műholdas internetszolgáltató mostantól ingyenes szolgáltatást kínál Iránban. A Starlink nem kommentálta a dolgot. Az országot közel egy héttel ezelőtt kapcsolták le a netről, a rezsim azért döntött így, hogy megnehezítse a rendszerellenes tüntetések szervezését.

Mehdi Jahjanezsád, egy Los Angeles-i aktivista, aki segített az egységek Iránba juttatásában, azt mondta, hogy az ingyenes szolgáltatás már elindult a perzsa államban. Mások online üzenetekben is megerősítették, hogy a szolgáltatás ingyenes.

A Starlink az egyetlen módja annak, hogy az irániak kommunikáljanak a külvilággal, mióta a hatóságok leállították az internetet. A rendszer azonban még akadozva működik.

Az Associated Press jelentése szerint kedden, napok óta először, már tudtak külföldre telefonálni az irániak a mobiltelefonjukról. Az SMS-szolgáltatások azonban nem álltak helyre, és az internet sem, emellett az országon kívülről érkező hívásokat nem tudták fogadni. Az AP-nek több teheráni azt mondta, hogy az internet továbbra is blokkolva van, bár néhány kormány által jóváhagyott weboldalhoz hozzá lehet férni.

A Cloudfare is azt közölte, hogy a forgalom volumene „a korábbi szint töredék százalékán maradt”. Legutóbbi, magyar idő szerint hajnali kettőkor kiadott frissítésük továbbra is folyamatos, széles körű netszünetet mutat. A Cloudfare szerint pénteken rövid ideig tartó internetkapcsolat-szüneteket figyeltek meg, de ezek nem tartottak sokáig.

A Netblocks, egy független globális internetfigyelő cég azt is megjegyzi, hogy bár néhány Iránból érkező telefonhívás létrejön, „nincs biztonságos módja a kommunikációnak”, és az emberek továbbra is el vannak zárva a külvilágtól.