A Tisza-Fidesz smafu ahhoz képest, ahogy kedden kettészakadt az ország

Tizennyolc fokos hőmérsékleti kontraszt szakította ketté az ország tegnap. Míg az északi, északkeleti országban, főleg a hegyekben és a szlovák határ mentén napközben is kemény fagyok voltak, addig a Dél-Dunántúlon tavasziasba fordult az idő, miután nyugat, délnyugat felől elkezdett beömleni az enyhébb, melegebb levegő.

Az Időkép beszámolója szerint volt olyan pontja a napnak, amikor Baranyában, a magyar Mediterránumban 8,2 Celsius-fokot mértek, míg a szlovák határ közelében, az Aggteleki Nemzeti Parkban mínusz 10,1 fokot.

Ennek a hatalmas különbségnek, illetve annak, ami emögött van, a hirtelen felmelegedésnek, persze vannak hátulütői is. Fejfájás, vérnyomás-ingadozás lehetnek a kísérői az erre érzékenyek körében. Szerdán egyébként már nem kell hasonlóan nagy különbségre számítani, az ország nagy részén túlnyomóan borongós, helyenként tartósan párás, ködös időre van kilátás.