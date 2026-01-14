Átmeneti volt az albérleti díjak csökkenése, decemberben már ismét drágult a lakásbérlés

A 3 százalékos, támogatott lakáshitel őszi bevezetésekor a kormányzati propaganda előszeretettel mantrázta, hogy az új hitel miatt megfizethetőbb lesz a lakhatás az albérletben élőknek is, hiszen csökkenni fognak a lakásbérleti díjak. Ez egy ideig valóban így is volt, az augusztusi csúcsról novemberig folyamatosan csökkentek a bérleti díjak, decemberben azonban ismét emelkedni kezdtek, derül ki az Ingatlan.com és a KSH közös adatsorából.

Decemberben országosan 0,6 százalékkal, Budapesten 1 százalékkal nőttek a bérleti díjak novemberhez képest, míg éves szinten országosan 5,4 százalékkal, a fővárosban 5,6 százalékkal emelkedtek. A változás valószínűleg összefügg azzal is, hogy fokozatosan csökken a kínálat, januárban 7,3 százalékkal kevesebb lakást kínáltak kiadásra, mint szeptemberben, de a tavaly januárihoz képest is csökkent a kiadó otthonok száma.

A bérleti díjak középértéke a fővárosban 260 ezer forint volt, a legdrágább az 5. kerület (363 ezer forint), a legolcsóbb a 23. kerület (183 ezer forint). A medián értéknél hat kerületben magasabbak a bérleti díjak, míg egyben, a 13.-ban) épp azzal megegyezőek. Tavaly januárhoz képest csak az 1. kerületben lett olcsóbb a lakásbérlés (310 ezer forintról 300 ezerre csökkent az átlagos bérleti díj), a 3. kerületben stagnált, a többiben nőtt. Három kerület van, ahol legalább 25 százalékos volt a drágulás, a legnagyobb mértékben, 33 százalékkal a 16. kerületben nőttek a bérleti díjak.