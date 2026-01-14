Az orosz vízumkérelmek elbírálását is felfüggeszti az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma 75 ország állampolgárai esetében felfüggeszti az összes vízumkérelem feldolgozását, hogy fellépjen azokkal a kérelmezőkkel szemben, nagy valószínűséggel az állami ellátórendszer terhére válnának. A Fox News által bemutatott dokumentum szerint a külügyminisztérium arra utasítja a konzuli tisztviselőket, hogy a tagadják meg a vízumokat mindaddig, amíg a minisztérium újra nem értékeli az ellenőrzési és átvilágítási eljárásokat.

Az érintett országok között szerepel többek között Oroszország, Szomália, Afganisztán, Brazília, Irán, Irak, Egyiptom, Nigéria, Thaiföld és Jemen is. A felfüggesztés január 21-én lép életbe, és határozatlan ideig tart, amíg a minisztérium le nem folytatja a vízumeljárások átfogó felülvizsgálatát.

Tommy Piggott, a külügyminisztérium szóvivője a csatornának azt mondta, hogy a külügyminisztérium régóta létező felhatalmazását fogja alkalmazni arra, hogy alkalmatlannak minősítse azokat a potenciális bevándorlókat, „akik az Egyesült Államok terhére válnának, és kihasználnák az amerikai emberek nagylelkűségét”.