Befejezte munkáját Domokos László, mint a főváros átvilágítási szakértője, csak nem tudni, mire jutott

POLITIKA
2025. december 31-én lejárt Domokos László megbízatása. Domokos a kormány fővárosi átvilágítási szakértőjeként tevékenykedett a Navracsics Tibor által vezetett Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) égisze alatt, munkájáért havi bruttó 2,7 millió forintot kapott.

A Magyar Hang érdeklődött a tárcánál, hogy hogy áll Domokos megbízatása, és milyen eredményekkel zárult az átvilágítás. A minisztérium csak annyit közölt, hogy az átvilágítási szakértő megbízása 2025. december 31-ig tartott, illetve tudatták:

„Domokos László javaslatai, valamint tanácsai alapján döntött a kormány a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény megalkotása mellett, amelyet az Országgyűlés is elfogadott.”

Ebből tehát nem derül ki, hogy a tavaly júniusban felkért Domokos pontosan mit is világított át, és milyen eredményekre jutott az átvilágítással kapcsolatban.

Domokos László besétál a Városházára.
Fotó: Fővárosi átvilágítási szakértő Facebook-oldal

Domokos László, úgyis mint fővárosi átvilágítási szakértő, munkáját egy Facebook-oldalon dokumentálta. Az oldalon olvasható utolsó poszt november 24-én kelt, ebben arról tudósít, hogy nyilvánosságra került a Budapest Brand Zrt.pénzügyi helyzetével kapcsolatos jelentése (a BB működését amúgy vizsgálta egy fővárosi bizottság is, amely már Domokos előtt közzétette megállapításait - a vizsgálóbizottság jelentéséről Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta: „iszonyatos aránytévesztés”). Domokos posztjában többek közt azt írta, több olyan jelenséget is azonosított, amelyek túlmutatnak az adminisztrációs hibákon („[h]iányos dokumentáció, következetlen döntéselőkészítés, nem működő kontrollfolyamatok, felügyelőbizottsági ellenőrzések elmaradása, valamint prémium- és szerződéskötési gyakorlatok, amelyek szakmai és jogi szempontból is komoly kockázatot vetnek fel”), majd azt a megállapítást tette:

„a feltárt hiányosságok okainak meghatározása nem volt része a vizsgálatnak.”

Pár nappal korábban pedig arról adott hírt, hogy a szakértők újabb munkacsoport ülést tartottak.

„Egyre jobban kirajzolódik a teljes kép: a szakértői, gondos munka eredményeként már jól láthatóak a főbb összefüggések és folyamatok. Az átfogó értékeléshez ugyanakkor még vannak nyitott területek, amelyek feltárása további elemzést igényel, mint például az irányítási rendszer, a szállítóállomány és a szerződések. ”

Hogy a nyitott területek bezáródtak-e, a további elemzések megvalósításra kerültek-e, az átfogó értékelés megszületett-e, illetve hogy mik a főbb összefüggések és folyamatok - nem derült ki azóta sem. Mindenesetre a poszthoz mellékelt illusztratív fotó valóban alapos munkáról tanúskodik:

Hasonló hangulatú munkaillusztrációkkal találkozhatunk az átvilágítási szakértő több másik posztja alatt is, mindig más asztallal és arc nélkül grafikonokra mutogató testekkel, csak a biztonság kedvéért.

A Magyar Hang egyébként megkereste a Főpolgármesteri Hivatalt is, ahonnan azt a választ kapták:

„a Főváros nem kapott tájékoztatást a FÁSZ működésének befejezéséről.”

Emlékeztetőül: Domokos 13 évig volt fideszes országgyűlési képviselő, majd 2011 és 2022 között vezette az Állami Számvevőszéket, utolsó évében ő volt a legjobban fizetett állami vezető. A fizetési toplistán megelőzte az akkor havi ötmilliót kereső Matolcsy György jegybank elnököt. Bár azt állította, nem ő döntött erről, mégis az ő elnökségéhez kötődik az, hogy a 2018-as választások előtt összesen több százmilliós bírságokat kapott az ellenzék több pártja is az ÁSZ-tól. Nem Budapest az első önkormányzat, ahol szerepet vállal. Januárban derült ki, hogy havi 500 ezer forintos megbízási szerződés van a Szarvasi Polgármesteri Hivatal és Domokos László, az Állami Számvevőszék volt elnöke között, ami mögött „nincs eredménykötelem”, azaz nem tudni, mit csinál ezért a közpénzért. Domokos pályájáról ebben a cikkben írtunk hosszan, egyébként ő nem tartja magát közszereplőnek.

POLITIKA átvilágítás Budapest magyar hang Fővárosi Önkormányzat Budapest Brand Zrt Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium domokos lászló navracsics tibor országgyűlés
