Csökkentik a létszámot a győri Audinál

„A hatékonyság és a versenyképesség erősítésével magyarázza a győri Audi Hungaria, hogy nem töltik be újra a fluktuáció és a nyugdíjazás miatt megüresedő munkaköröket, és azokat sem, amelyeknél a feladatok megszűnnek” – írja a Telex. Úgy tudják, hogy a döntés „2026-ban nagyjából kétszáz embert érinthet, és ezúttal döntő részt a gyártás hátterét biztosító, indirekt területről építenek le mérnököket és irodistákat”.

A vállalat nem közölt konkrét számokat a tervezett létszámintézkedésekről. A lap szerint a gyáron belül most bejelentett „karcsúsítás” meglepetésnek tűnhet, de az üzemekben mostanra már hallottak az okról. Példaként említik az Audi-gyárak konszernen belüli régiós konkurenciaharcát, amelyből Győr eddig jól jött ki, de a cseh, a szlovák és a lengyel gyárak versenyképességi mutatói ma már „bőven partiban vannak a győrivel”, írja a lap. Ennek egyik oka a bérek emelkedése: a magyar bérek éveken át elmaradtak a többiekétől, de a különbség mostanra elolvadt, sőt, át is fordult.

Az Audin belül meglévő szabály értelmében a dolgozóknak fel kell ajánlani a gyáron belül más lehetőséget, és ha ezt nem fogadják el, akkor marad a távozás. A Telex azt írja, hogy különösen az irodai és mérnöki munkakörökben dolgozók számára kevéssé vonzó az áthelyezés a többműszakos gyártási folyamatokba.

Az egymilliomodik Q3-as megünneplése 2025 májusában Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA



