Dán külügyminiszter Washingtonban: „Nem mondom, hogy bármi meg van oldva. Semmi sincs megoldva”

– mondta a dán külügyminiszter, Lars Lokke Rasmussen az amerikai külügyminiszterrel Grönlandról folytatott tárgyalások után tartott sajtótájékoztatóján. A beszélgetést egyenesnek, de konstruktívnak nevezte, ugyanakkor elmondta azt is, hogy „alapvető ellentétek” maradtak a felek között.

„Nekünk semmilyen olyan ötlet természetesen nem elfogadható, ami nem tartja tiszteletben a Dán Királyság területi integritását, és a grönlandi emberek önrendelkezési jogát” – mondta Rasmussen. Hozzátette, hogy ennek ellenére folytatják a beszélgetést az Egyesült Államokkal.

Lars Lokke Rasmussen és a grönlandi külügyminiszter, Vivian Motzfeldt Dánia washingtoni nagykövetsége előtt 2026. január 14-én.
Fotó: OLIVER CONTRERAS/AFP

Dánia még a külügyminiszterek találkozója előtt bejelentette, hogy megerősíti katonai jelenlétét az autonóm, de a Dán Királyság részét képező szigeten.

Donald Trump régóta hangoztatja, hogy a Grönlandot az Egyesült Államokhoz kellene csatolni, de második elnöki ciklusában lett központi téma egy esetleges annexió, amikor a beiktatási beszédében felvillantotta ennek lehetőségét.

Trump szerint a sziget nemzetbiztonsági okokból kell Amerikának. Az elnök több bizalmasa és magas rangú tanácsadója sem zárkózott el attól, hogy katonai erővel elfoglalják a szigetet a NATO-tag Dániától.

Itt írtunk erről legutóbb hosszabban. (via Bloomberg)

külföld külügyminiszter Egyesült Államok Vivian Motzfeldt dánia lars lokke rasmussen washington tárgyalás grönland
Kapcsolódó cikkek

Dánia még több katonát küld Grönlandra

Éppen azon a napon jelentették ezt be, amikor a dán külügyminiszter Washingtonba utazott a sziget jövőjéről tárgyalni.

Bábel Vilmos
Trumpnak nem is annyira Grönland a fontos, hanem a könnyű győzelem

Trump egy éve hajtogatja, hogy kell neki Grönland, de eddig csak félig-meddig hittek neki. Venezuela óta viszont már kevesen kételkednek ebben. Mi van az elnök Grönland-mániája mögött, és miért furcsább ez a többi kilátásba helyezett amerikai akciónál? Mit tehetnek a dánok és mit akarnak a grönlandiak?

Inkei Bence
