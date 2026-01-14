Dán külügyminiszter Washingtonban: „Nem mondom, hogy bármi meg van oldva. Semmi sincs megoldva”

„Nem mondom, hogy bármi meg van oldva. Semmi sincs megoldva”

– mondta a dán külügyminiszter, Lars Lokke Rasmussen az amerikai külügyminiszterrel Grönlandról folytatott tárgyalások után tartott sajtótájékoztatóján. A beszélgetést egyenesnek, de konstruktívnak nevezte, ugyanakkor elmondta azt is, hogy „alapvető ellentétek” maradtak a felek között.

„Nekünk semmilyen olyan ötlet természetesen nem elfogadható, ami nem tartja tiszteletben a Dán Királyság területi integritását, és a grönlandi emberek önrendelkezési jogát” – mondta Rasmussen. Hozzátette, hogy ennek ellenére folytatják a beszélgetést az Egyesült Államokkal.

Lars Lokke Rasmussen és a grönlandi külügyminiszter, Vivian Motzfeldt Dánia washingtoni nagykövetsége előtt 2026. január 14-én. Fotó: OLIVER CONTRERAS/AFP

Dánia még a külügyminiszterek találkozója előtt bejelentette, hogy megerősíti katonai jelenlétét az autonóm, de a Dán Királyság részét képező szigeten.

Donald Trump régóta hangoztatja, hogy a Grönlandot az Egyesült Államokhoz kellene csatolni, de második elnöki ciklusában lett központi téma egy esetleges annexió, amikor a beiktatási beszédében felvillantotta ennek lehetőségét.

Trump szerint a sziget nemzetbiztonsági okokból kell Amerikának. Az elnök több bizalmasa és magas rangú tanácsadója sem zárkózott el attól, hogy katonai erővel elfoglalják a szigetet a NATO-tag Dániától.

Itt írtunk erről legutóbb hosszabban. (via Bloomberg)