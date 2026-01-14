Dánia még több katonát küld Grönlandra

Dánia tovább erősíti a katonai jelenlétét Grönlandon – derül ki a dán védelmi minisztérium közleményéből. A bejelentés időzítése nem véletlen: ma utazik a dán külügyminiszter Washingtonba tárgyalni a sziget jövőjéről.

A védelmi minisztérium közleménye szerint Dánia a NATO-szövetségeseivel is beszélgetéseket folytat arról, hogy többet gyakorlatozzanak az északi sarkkörön, és általában növeljék a katonai jelenlétüket Grönlandon.

Donald Trump amerikai elnök ezt a felvetést tulajdonképpen lesöpörte az asztalról. Azt írta: az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra, a szigetet ezért Amerikához kell csatolni, bármilyen más megoldás „elfogadhatatlan”.

Mindeközben a grönlandi miniszterelnök, Jens-Frederik Nielsen hétfőn, elismerve azt, hogy geopolitikai válságban van a dán fennhatóság alá tartozó sziget, arról beszélt:

„Ha választanunk kell az Egyesült Államok és Dánia közt ebben az időpillanatban, Dániát választjuk”.

Trump erről azt mondta: „Nem értek vele egyet. Nem tudom, ki ő. Semmit sem tudok róla. De ez nagy baj lesz neki”.

Grönland a Dán Királyság része, de magas fokú autonómiával bír a belügyei fölött. Donald Trump régóta hangoztatja, hogy a szigetet az Egyesült Államokhoz kellene csatolni, de második elnöki ciklusában lett központi téma egy esetleges annexió, amikor a beiktatási beszédében felvillantotta ennek lehetőségét.

A venezuelai diktátor elrablása óta Grönland ismét felkerült a napirendre, különösen azután, hogy az elnök több bizalmasa és magasrangú tanácsadója sem zárkózott el attól, hogy katonai erővel elfoglalják a szigetet a NATO-tag Dániától.

Itt írtunk erről legutóbb hosszabban. (via ORF)