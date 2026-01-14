Elgázolták, az ütközés erejétől a külső sávba zuhant, ahol egy másik autó is elütötte a kaposvári férfit

Fotó: Kristóf Balázs/444

Két autó is átment egy elütött gyalogoson Kaposváron – írja a Somogy Vármegyei hírportál. A kereszteződésben nem működött a jelzőlámpa (ezt később a rendőrség is megerősítette), a 44 éves férfi megpróbált átkelni, mire a portál értesülései szerint

egy Suzuki elütötte, az ütközés erejétől a gyalogos a külső sávba zuhant, ahol egy arra közlekedő fekete BMW is elgázolta.

Azt is írják, hogy a férfit hosszú ideig próbálták újraéleszteni, de nem sikerült megmenteni az életét.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság az esettel kapcsolatban közölte, hogy halálos közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt folytatnak nyomozást az ügyben.

Azt kérik, hogy aki a baleset körülményeivel kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Kaposvári Rendőrkapitányságon, vagy hívja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-82-502-700-as (2700 mellék) telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 112 központi segélyhívó telefonszámon.