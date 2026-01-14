Elítélték a férfit, aki fogyatékkal élőket vert meg Erdőhorváti utcáin

Két év szabadságvesztésre és két év közügyektől eltiltásra ítélte a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság azt a férfit, aki 2022 augusztusában bántalmazta az Erdőhorvátiban működő lakásotthon értelmi fogyatékkal élő lakóit.

A vád szerint a részeg férfi 2022. augusztus 27-én délután a borsodi Erdőhorvátiban egy söröző előtt részegen kezdett kötekedni az egyik otthonban ápolt férfival: minden ok nélkül átkarolta, nyakát megszorította, megpofozta és combon rúgta, mire a sértett a földre esett szemüvegét hátrahagyva kiszaladt az udvarról. Sérüléseiről látlelet nem készült.

Másnap a férfi az otthon egyik másik lakójára támadott rá: minden ok nélkül az úttestre lökte, többször megrúgta és megtaposta. A rúgásoktól a sértett zúzódásos, horzsolásos sérüléseket szenvedett, illetve arccsonttörései keletkeztek, amelyek nyolc napon túl, ténylegesen hat-nyolc hét alatt gyógyultak.

A bíróság a férfivel szemben az ügyészség akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntette és garázdaság vétsége miatt emelt vádat. Az ítéletében a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság súlyosító körülményként értékelte, hogy a férfi részeg volt, míg enyhítő körülményként vette figyelembe beismerő vallomását, egészségi állapotát és az időmúlást. Az ítélettel szemben a vádlott és védője enyhítés érdekében fellebbezett. (bíróság.hu)