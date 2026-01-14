FBI-ügynökök tartottak házkutatást a Washington Post egyik újságírójánál

Az FBI ügynökei szerdán átkutatták a Washington Post egyik újságírójának otthonát, hogy egy kiszivárogtatási üggyel kapcsolatban gyűjtsenek információkat. Az érintett újságíró, Hannah Natanson, aki az elmúlt egy évben főleg arról írt, hogyan bocsátja el Trump kormánya a szövetségi alkalmazottakat, illetve a másik részüket hogyan használja a saját politikai céljaira. A munkavállalók közül sokan megosztották vele dühüket, frusztrációjukat és félelmeiket az adminisztráció változtatásaival kapcsolatban.

A Washington Post szóvivője szerdán közölte, hogy a lap áttekinti és figyelemmel kíséri a helyzetet. A Post egyik cikke szerint a nyomozók azt mondták Natansonnak, hogy nem ő a célpontja a vizsgálatnak. A hatóságok a házkutatás során laptopokat, egy telefont és egy okosórát foglaltak le. Az egyik laptop a sajátja volt, a másikat a Washington Post biztosította neki. A lap szerint az FBI egy olyan kormányzati alkalmazott ügyében nyomoz, akit azzal gyanúsítanak, hogy jogellenesen tartott meg minősített kormányzati iratokat.

A New York Times emlékeztetett arra, hogy még minősített információk kiszivárogtatásával kapcsolatos nyomozások esetén is rendkívül ritka, hogy szövetségi ügynökök egy újságíró otthonát kutassák át. Egy 1980-as adatvédelmi törvény általában megtiltja az újságírók munkájához kapcsolódó anyagokra vonatkozó házkutatási parancsok kiadását, kivéve, ha maguk az újságírók gyanúsíthatók az ezekkel kapcsolatos bűncselekmény elkövetésével.

Az FBI nyomozói Natansonnak azt mondták, hogy ő maga nem célpontja a vizsgálatnak. A házkutatási parancs szerint a hatóságok Aurelio Perez-Lugones ellen nyomoznak, aki Maryland államban dolgozó rendszergazda, legmagasabb szintű titkos biztonsági engedéllyel rendelkezik, és akit azzal vádolnak, hogy jogosulatlanul hozzáfért minősített hírszerzési jelentésekhez, majd azokat hazavitte. Az iratokat állítólag az uzsonnásdobozában és a pincéjében találták meg. Natansont semmilyen jogsértéssel nem vádolták meg, és a Perez-Lugones ellen benyújtott büntetőfeljelentés sem állítja, hogy a férfi kiszivárogtatta volna azokat a minősített információkat, amelyeket állítólag jogellenesen birtokolt. (Washington Post/New York Times)