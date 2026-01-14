Három hónappal meghosszabbították a Szőlő utcai ügy négy gyanúsítottjának letartóztatását

bűnügy
Három hónappal meghosszabbította a Budai Központi Kerületi Bíróság a Szőlő utcai ügyben érintett négy személy letartóztatását.

A volt igazgató, az egyik gyermekfelügyelő, egy nevelő és az egyik rendész kényszerintézkedését még 2025 decemberében rendelte el a bíróság, akkor csupán egy hónapra. Az ügyészek közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, és részben kiskorú veszélyeztetése, valamint könnyű testi sértés bűncselekményével gyanúsítják őket. Továbbá egyikük – mint megbízott igazgató – akadályozta az intézet korábbi vezetőjének felelősségre vonását is, ezért a férfi minősített bűnpártolással is gyanúsítható.

Az ügyészség mindegyikük esetében a letartóztatás meghosszabbítását indítványozta, a bíróság pedig úgy ítélte meg, hogy szabadlábra kerülésük esetén mind a négyüknél fennáll a lehetősége annak, hogy nehezítenék vagy meghiúsítanák a bizonyítást. A bíróság szerint a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok mind a 4 gyanúsított esetében továbbra is csak a letartóztatással biztosíthatók - tudatták közleményben.

A végzések nem véglegesek.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Jelenleg a következő gyanúsítottak vannak őrizetben a Szőlő utcai üggyel összefüggésben:

  • Juhász Péter Pál,
  • az élettársa,
  • Kovács-Buna Károly volt megbízott igazgató,
  • a gyerekeket ablakkilinccsel verő két volt rendész,
  • az a pszichológus, aki ugyancsak gyermekeket bántalmazott a javítóintézetben a gyanú szerint,
  • az intézet ügyintézője, aki házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletben van, mert bútorokat és szexuális bűncselekménnyel kapcsolatos bizonyítékokat tüntetett el az intézményből és meg akarta akadályozni, hogy a hatóságok bejussanak a volt igazgató irodája mögötti titokszobába,
  • valamint a Juhász Péter Pálnak súgó nevelőnő is, aki nem segített a szexuálisan bántalmazott fiatalnak.

Ebben a cikkünkben szedtük össze, hogy ki kicsoda.

A héten pedig kétrészes cikksorozatban írtunk meg, hogy valaki már évekkel évekkel ezelőtt tételes figyelmeztetést küldött az államnak, konkrétan Simon Attila Istvánnak, az SZGYF akkori főigazgatójának arról, hogy mi folyik a Szőlő utcában. A 15 pontos levélben többek között arról volt részletes információ, hogy egy nevelőnő intim viszonyba keveredett két növendékkel – a levél nyomán felsejlett egy, az ügyben eddig nem említett prostituált és az őt futtató férfi története is.

A Szőlő utcai botrányról itt olvashatsz még többet.

bűnügy kiskorú veszélyeztetése bántalmazás SZGYF szőlő utcA Budapesti Javítóintézet bűnpártolás Budai Központi Kerületi Bíróság Szőlő utcai javítóintézet
Kapcsolódó cikkek

A Szőlő utcai nyomozás mostanra elért Juhász Péter Pál bizalmasaiig

Az ügyészség által már bejelentett, a bútorokat elrejtő nő mellett a nyomozók látókörébe került egy másik vezető is. Egy harmadik dolgozót eközben elbocsátottak a javítóintézetből. Úgy tudni, mindhárman Juhász Péter Pál belső köreihez tartoznak.

Bábel Vilmos
Bűnpártolással is meggyanúsították Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját

A Szőlő utcai ügynek eddig hét gyanúsítottja van. Ez már bőven túlmutat az eredeti prostitúciós ügyön, gyermekbántalmazásról és bűnpártolásról is szó van. Összeszedtük, mit lehet tudni eddig.

Windisch Judit
POLITIKA

Valaki már évekkel ezelőtt tételes figyelmeztetést küldött az államnak, hogy mi folyik a Szőlő utcában

Birtokunkba jutott egy névtelen e-mail több mint három évvel ezelőttről, melyben valaki leírja a tapasztalatait a javítóintézetről, és segítséget kér az államtól a problémák megoldásában. A levél azóta meglehetősen pontosnak bizonyult, mégsem lett eredménye. Az e-mailt, és annak egyik fontos, a nyilvánosság előtt nem ismert pontját, mely alapján újabb prostitúciós hálózat nyomaira bukkantunk, kétrészes cikksorozatban dolgozzuk fel.

Bábel Vilmos
Egy tetoválás a kulcscsontnál és közös hirdetések a szexoldalakon

Egy nevelőnő intim viszonyba keveredett két növendékkel – ezt is írta egy évekkel ezelőtti figyelmeztető e-mailben valaki az állami fenntartónak a Szőlő utcáról. Kiderítettük, kikről van szó, hogyan kapcsolódik a történethez egy prostituált, akiről eddig még nem lehetett hallani ebben az ügyben, valamint egy férfi, aki azzal dicsekszik, hogy nőket futtat.

Bábel Vilmos
