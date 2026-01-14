Három hónappal meghosszabbították a Szőlő utcai ügy négy gyanúsítottjának letartóztatását

Három hónappal meghosszabbította a Budai Központi Kerületi Bíróság a Szőlő utcai ügyben érintett négy személy letartóztatását.

A volt igazgató, az egyik gyermekfelügyelő, egy nevelő és az egyik rendész kényszerintézkedését még 2025 decemberében rendelte el a bíróság, akkor csupán egy hónapra. Az ügyészek közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, és részben kiskorú veszélyeztetése, valamint könnyű testi sértés bűncselekményével gyanúsítják őket. Továbbá egyikük – mint megbízott igazgató – akadályozta az intézet korábbi vezetőjének felelősségre vonását is, ezért a férfi minősített bűnpártolással is gyanúsítható.

Az ügyészség mindegyikük esetében a letartóztatás meghosszabbítását indítványozta, a bíróság pedig úgy ítélte meg, hogy szabadlábra kerülésük esetén mind a négyüknél fennáll a lehetősége annak, hogy nehezítenék vagy meghiúsítanák a bizonyítást. A bíróság szerint a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok mind a 4 gyanúsított esetében továbbra is csak a letartóztatással biztosíthatók - tudatták közleményben.

A végzések nem véglegesek.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Jelenleg a következő gyanúsítottak vannak őrizetben a Szőlő utcai üggyel összefüggésben:

Juhász Péter Pál,

az élettársa,

Kovács-Buna Károly volt megbízott igazgató,

a gyerekeket ablakkilinccsel verő két volt rendész,

az a pszichológus, aki ugyancsak gyermekeket bántalmazott a javítóintézetben a gyanú szerint,

az intézet ügyintézője, aki házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletben van, mert bútorokat és szexuális bűncselekménnyel kapcsolatos bizonyítékokat tüntetett el az intézményből és meg akarta akadályozni, hogy a hatóságok bejussanak a volt igazgató irodája mögötti titokszobába,

valamint a Juhász Péter Pálnak súgó nevelőnő is, aki nem segített a szexuálisan bántalmazott fiatalnak.

Ebben a cikkünkben szedtük össze, hogy ki kicsoda.

A héten pedig kétrészes cikksorozatban írtunk meg, hogy valaki már évekkel évekkel ezelőtt tételes figyelmeztetést küldött az államnak, konkrétan Simon Attila Istvánnak, az SZGYF akkori főigazgatójának arról, hogy mi folyik a Szőlő utcában. A 15 pontos levélben többek között arról volt részletes információ, hogy egy nevelőnő intim viszonyba keveredett két növendékkel – a levél nyomán felsejlett egy, az ügyben eddig nem említett prostituált és az őt futtató férfi története is.

A Szőlő utcai botrányról itt olvashatsz még többet.