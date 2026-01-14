Hihetetlen vasúti tragédia történt Thaiföldön, egy daru rádőlt egy mozgó vonatra, az kisiklott és kigyulladt

Legalább 22 ember meghalt, és több tucatnyian megsérültek, amikor egy építőipari daru rádőlt egy mozgó vonatkocsira, írja a BBC. A baleset szerda reggel történt Nakhon Ratcsaszima tartományban, Bangkoktól északra.

Fotó: State Railway of Thailand (SRT)

A halálos áldozatok száma még emelkedhet, mivel a mentők még mindig holttesteket emelnek ki a roncsból. Az ülésrend szerint 195 utas és személyzet tagjai voltak a vonaton. Azt, hogy huszonketten meghaltak, már megerősítette a rendőrség.

Thaiföld miniszterelnök-helyettese és közlekedési minisztere, Phipat Ratcsakitprakarn „alapos és átfogó vizsgálatot” rendelt el a baleset okának kivizsgálására. Amit eddig tudni lehet: az eset helyi idő szerint 9 óra körül történt Bangkoktól 230 kilométerre északkeletre. A daru egy vasúti beruházáson dolgozott, mielőtt összeomlott, és a mozgó vonatkocsinak ütközött. A szerelvény kisiklott és rövid időre kigyulladt.

Fotó: State Railway of Thailand (SRT)

Fotó: State Railway of Thailand (SRT)



