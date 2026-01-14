Letartóztatták Kiefer Sutherlandet, mert megtámadott egy sofőrt

Letartóztatták Kiefer Sutherland kanadai színészt Hollywoodban, miután megtámadott és megfenyegetett egy fuvarmegosztó sofőrt - írja a BBC.

Kiefer Sutherland itt nem letartóztatott, hanem letartóztató: a színész egyik legismertebb szerepe Jack Bauer szövetségi ügynök a 24 című sorozatból.

A Los Angeles-i Rendőrkapitányság közölte, hogy Sutherland „beszállt egy fuvarmegosztó járműbe, fizikailag bántalmazta a sofőrt, és bűncselekményekkel fenyegetőzött” hétfőn hajnalban. Az áldozat nem sérült meg az incidensben.

Az 59 éves színészt 50 ezer dollár óvadék megfizetése után szabadon engedték, február 2-án kell megjelennie a bíróságon.

Sutherlandnek nem ez az első letartóztatása, 2007-ben 48 nap börtönbüntetésre ítélték ittas vezetésért és a próbaidő megszegéséért, 2009-ben testi sértésért tartóztatták le, bár a vádat később ejtették, legutóbb pedig 2020-ban egy szabálytalan kanyarodás miatt vitték be a rendőrök.