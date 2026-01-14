Lezárják a Tiszát, a folyóvizek jegére lépni tilos

A HungaroMet jelentése szerint enyhül az időjárás, szerdán sem havazás, sem hófúvás nem várható az országban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Mukics Dániel hangsúlyozta: senki ne merészkedjen a folyóvizek jegére, mert az életveszélyes.

Az enyhülés következtében ugyanis vékonyodni fog a jégtakaró a természetes vizeken. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a tó- és folyópartokat is, hogy az emberek betartsák a jégen tartózkodás szabályait. Emiatt 26 embert kellett figyelmeztetni.

A befagyott Tisza és Bodrog találkozása Tokajnál 2026. január 12-én. Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Szombaton mi is megírtuk, hogy a rendőrség külön figyelmezteti az embereket arra, hogy nincs Magyarországon olyan befagyott természetes vízfelület, amire rá lehetne menni. Másfél órával később pedig már azt írtuk meg, hogy egy 23 éves férfira helyszíni bírságot róttak ki, mert a mólótól több száz méterre besétált a Balaton még nem kellő vastagságú, mozgó, emiatt életveszélyes jegére.