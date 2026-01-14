Lezárják a Tiszát, a folyóvizek jegére lépni tilos

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A HungaroMet jelentése szerint enyhül az időjárás, szerdán sem havazás, sem hófúvás nem várható az országban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Mukics Dániel hangsúlyozta: senki ne merészkedjen a folyóvizek jegére, mert az életveszélyes.

Az enyhülés következtében ugyanis vékonyodni fog a jégtakaró a természetes vizeken. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a tó- és folyópartokat is, hogy az emberek betartsák a jégen tartózkodás szabályait. Emiatt 26 embert kellett figyelmeztetni.

A befagyott Tisza és Bodrog találkozása Tokajnál 2026. január 12-én.
Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Szombaton mi is megírtuk, hogy a rendőrség külön figyelmezteti az embereket arra, hogy nincs Magyarországon olyan befagyott természetes vízfelület, amire rá lehetne menni. Másfél órával később pedig már azt írtuk meg, hogy egy 23 éves férfira helyszíni bírságot róttak ki, mert a mólótól több száz méterre besétált a Balaton még nem kellő vastagságú, mozgó, emiatt életveszélyes jegére.

belföld tisza Mukics Dániel Magyarország balaton bodrog tokaj jégtakaró HungaroMet
Kapcsolódó cikkek

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy jelenleg Magyarországon nincs olyan befagyott víz, amire rá lehetne menni

Szóval senki ne próbálja meg.

Fődi Kitti
belföld

Máris megbírságoltak egy férfit, mert ráment a Balaton jegére

Elindult a tó közepe felé, a molótól több száz méterre eltávolodott.

Fődi Kitti
belföld