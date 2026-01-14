Már nyáron az rendőrségnél voltak a Szőlő utcai bántalmazásról készült videók, de a hatóságok nem találták „az eljárás szempontjából relevánsnak”

Tavaly nyáron, Juhász Péter Pál letartóztatása után kerültek a rendőrségi nyomozókhoz azok a videófelvételek, amelyeken Kovács-Buna Károly rábízott fiatalokat bántalmaz a Szőlő utcai javítóintézetben – írja a Telex a KNYF-től kapott tájékoztatás alapján. Amikor a videók készültek, Kovács-Buna még nevelőként dolgozott az intézményben, de amikor azok a nyomozókhoz kerültek, már igazgató volt ott.

A lap úgy tudja, hogy a felvételeket, amelyeken Kovács-Buna a fiatalokat üti, ráncigálja, földre viszi, megrúgja, megveri, a rendőrséghez tartozó Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) egy munkatársa nézte át ősszel. Ezután azokról egy olyan jelentést készített, amely szerint a felvételeken nem szerepel az eljárás szempontjából releváns cselekmény. A vádhatóság a Telexnek küldött válaszában azt írta, hogy a videók „csak olyan cselekményeket tartalmaznak, amelyek büntethetősége a törvény mérlegelést nem tűrő szabályai szerint elévültek már jóval a nyomozás elrendelését megelőzően is”.

Csakhogy amikor a hatóságokhoz került a videó, Kovács-Buna már nemcsak egy elévült (bűn)cselekmény főszereplője volt, hanem igazgató is – történetesen ugyanott, ahol az elévült (bűn)cselekmény annak idején elkövette. Mégsem történt semmi egészen addig, amíg néhány hónappal később, év végén nyilvánosságra nem hozta a videókat Juhász Péter expolitikus-youtuber, aki azok közzététele előtt megkereste Kovács-Bunát – a férfi nem sokkal később lemondott, arra hivatkozva, hogy lejáratókampány indult ellene.

A videók napvilágra kerülése és Kovács-Buna lemondása után a rendőrség látványos razziát tartott a Szőlő utcánál, amit meggyanúsítások és letartóztatások sorozata követett (mára a gyanúsítottak száma kilencre nőtt, négyen most is előzetesben vannak, a letartóztatásuk meghosszabbítását a múlt héten kezdeményezte a vádhatóság). És Orbán Viktor nyilatkozata: „egy nagyon nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogva tartó, nevelő úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan, sőt, bűncselekményt valósított meg. És ez kamerán van, itt nem lehet mellébeszélni (…) Ez elfogadhatatlan, nincs mese”.

Miközben a videó ekkor már hónapok óta a hatóságok birtokában volt, mégsem történt semmi.

A Szőlő utcai ügyben nem a videó az egyetlen, ami már korábban a hatóságoknál volt, mint ahogy azok érdemben foglalkozni kezdtek volna annak információtartalmával. Mint azt a héten kétrészes cikksorozatban megírtunk, valaki már évekkel évekkel ezelőtt tételes figyelmeztetést küldött az államnak, konkrétan Simon Attila Istvánnak, az SZGYF akkori főigazgatójának, hogy mi folyik a Szőlő utcában. A 15 pontos levélben többek között arról volt részletes információ, hogy egy nevelőnő intim viszonyba keveredett két növendékkel – a levél nyomán felsejlett egy, az ügyben eddig nem említett prostituált és az őt futtató férfi története is.