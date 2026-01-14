Megtagadta a vallomástételt Bill és Hillary Clinton is az Epstein-ügyben

Sem Bill Clinton volt amerikai elnök, sem felesége, Hillary Clinton egykori külügyminiszter és elnökjelölt nem jelent meg a Képviselőház vizsgálóbizottsága előtt, így egyikük sem tett vallomást az Epstein-ügyben.

A republikánusok által vezetett bizottság még tavaly augusztusban idézte be a volt elnököt és first ladyt, miután annak elnöke, James R. Comer bejelentette, hogy a testület felülvizsgálja a kormány Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos eljárását. (Clinton Epsteinnel való kapcsolatának kivizsgálását egyébként maga Trump is szorgalmazta.)

A New York Times birtokába jutott a kongresszusi idézés megtagadásáról szóló nyolc oldalas nyilatkozat, amelyben a Clinton házaspár többek közt közölte, hogy beidézésüket „érvénytelennek és jogilag végrehajthatatlannak” tekintik. A nyilatkozatot Comernek címezték, aki a Clintonék távollétében megtartott „meghallgatáson” viszont arra emlékeztetett, hogy Jeffrey Epstein 17 alkalommal járt Bill Clinton elnöksége idején a Fehér Házban, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a volt elnököt „senki semmilyen helytelen cselekedettel nem vádolja, csak kérdéseik lennének hozzá”.

Bill és Hillary Clinton. Fotó: Brendan Smialowski/AFP

Az amerikai képviselőház tavaly novemberben fogadta el azt a törvényt, amely alapján nyilvánosságra hozhatóvá váltak azok az iratok, amelyeket a szexuális visszaélések tömkelegével vádolt Epstein elleni perhez gyűjtöttek össze. Bill Clinton több fotón is együtt látható Epsteinnel, illetve a dokumentumokban is szerepel a neve.

A volt elnök szóvivője azonban már decemberben azzal vádolta a Fehér Házat, hogy bűnbakot akarnak kreálni Clintonból, méghozzá azért, hogy így tereljék el a figyelmet a dokumentumokban fellelhető híres érintettekről - köztük minden bizonnyal a jelenlegi elnök, azaz Donald Trumpról is.

Bill Clintonnak kedden, Hillary Clintonnak szerdán kellett volna vallomást tennie a bizottság előtt. Miután a volt elnök nem jelent meg, a republikánus Comen közölte: a Kongresszus rendelkezésének semmibevételéért akár vádat is emelhetnek ellenük.

Az Epstein-saga büntetőjogi része két évtizede bonyolódik, miután a floridai rendőrség és az FBI a 2000-es évek elején először vizsgálta meg a jó kapcsolatokkal rendelkező iparmágnást szexuális visszaélések vádjával.

A Clinton-kormány még az Epstein-nyomozás előtt volt hatalmon, de a házaspár kritikusai már régóta pedzegetik kapcsolatukat Epsteinnel. Szóvivőjük korábban elismerte, hogy Bill Clinton 2002-ben és 2003-ban négy alkalommal utazott Epstein magánrepülőgépén a stábjával, és 2002-ben New Yorkban találkozott Epsteinnel.

Az amerikai média korábban repülési naplókat idézve számolt be róla, hogy Clinton akár 26 alkalommal repülhetett Epstein magánrepülőjével, néha a titkosszolgálat kísérete nélkül. 2019-ben egy szóvivő azt mondta, hogy az egykori elnök „semmit sem tud azokról a szörnyű bűncselekményekről, amelyekért Jeffrey Epstein néhány évvel ezelőtt Floridában bűnösnek vallotta magát, vagy azokról, amelyekkel nemrég New Yorkban vádolták meg”.

Az elmúlt 200 évben csak négy másik volt elnök kapott idézést kongresszusi bizottságoktól, és csak ketten tanúskodtak. A 2021. január 6-i zavargásokat vizsgáló bizottság megszavazta Trump beidézését, aki ezt követően pert indított annak megakadályozására. (Guardian)