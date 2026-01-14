Mészáros Lőrinc 20 milliárdért épít 5 kilométernyi vasutat az iváncsai akkugyárhoz

Adonyban járt nemrég Hadházy Ákos, a független parlamenti képviselő. Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése és kivitelezése elnevezésű, nettó 20,206 milliárd forintos beruházást tekintette meg.

Vagy egyszerűbben: azt, hogy Mészáros Lőrinc cége, a V-Híd tavaly március óta 5 kilométernyi sínpályát épít 20 milliárd forintért – tehát kilométerenként 4 milliárdért – az iváncsi akkugyárhoz.

Ahhoz az akkumulátorgyárhoz, ami, ahogyan Hadházy fogalmazott „már alig-alig működik, ahol elbocsátják az embereket”, és amelyet, tette hozzá, 100 milliárd forinttal támogatott az állam. Valamint „az önök adófizetői pénzéből azért még építünk nekik egy iparvágányt”.

A politikus azt, hogy itt rohamtempóban épül a sín, szembeállítja azzal, hogy az Ajka-Veszprém nemzetközi vonalszakaszon viszont egy éve nem tudnak befejezni egy 150 méteres szakaszt. Igaz, mint a korábbi látogatásain készült fotók és videók bemutatták, nem is dolgoznak rajta.



