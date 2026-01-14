„Nem tudom, ő kicsoda, de ez nagy baj lesz neki” – reagált Trump arra, hogy a grönlandi miniszterelnök Dániát választotta

A grönlandi miniszterelnök, Jens-Frederik Nielsen hétfőn, elismerve azt, hogy geopolitikai válságban van a dán fennhatóság alá tartozó sziget, arról beszélt:

„Ha választanunk kell az Egyesült Államok és Dánia közt ebben az időpillanatban, Dániát választjuk”.

Aztán másképp fogalmazva megismételte ezt: „azt a Grönlandot választjuk, melyet ma is ismerünk, ez pedig a Dán Királyság része”. Arról is beszélt, hogy az amerikai elnök törekvése a sziget bekebelezésére egyszerre „nemzetközi jogi kérdés és a saját országunkhoz való jogunk” kérdése, tehát szuverenitási ügy.

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

A grönlandi miniszterelnök szavai – nem meglepő módon – kiborították Donald Trumpot. A Guardian beszámolója szerint amikor az elnököt Nielsen kijelentéséről kérdezték, úgy reagált:

„Nem értek vele egyet. Nem tudom, ki ő. Semmit sem tudok róla. De ez nagy baj lesz neki.”

Szerdán egyébként Dánia és Grönland külügyminiszterei, Lars Løkke Rasmussen és Vivian Motzfeldt Washingtonban rendkívül fontos találkozót tartanak J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.