Összekeverte Shreket Buddhával, négy évig imádkozott hozzá

Négy évvel ezelőtt egy nő vásárolt egy kerekded alakú, gyengéd tekintetű, 3D-nyomtatással készült zöld figurát a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában, egy kis boltban.

Mivel kinézete alapján feltételezte, hogy egy Buddha-szoborról van szó, hazavitte, és nagy tisztelettel bánt vele: házi oltára közepén helyezte el, és szinte minden nap füstölőket gyújtott a tiszteletére, illetve imádkozott hozzá.

Akkor derült csak fény a félreértésre, amikor évekkel később a nő egyik barátja látogatóba jött, és közelebbről is megvizsgálta a nagy becsben tartott szobrot. Majd közölte a nővel, hogy az valójában nem Buddha, hanem Shrek, a mogorva, de aranyszívű ogre. A nő jól fogadta a hírt, nevetett, és azt mondta, megtartja a Shrek-Buddhát, sőt, továbbra is szentként fogja tisztelni, mivel nem a szobor milyensége, hanem a hozzá intézett imák őszintesége az, ami számít.

A Shrek-Buddhát a sztoriról beszámoló South China Morning Post cikkében lehet megtekinteni.