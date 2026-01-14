Tökéletesen mutatja a Fidesz listája, mennyire összefonódott az állam és a párt

Míg a 2024-es önkormányzati választásra meglepő jelöltekkel állt elő a Fidesz - indult például Dombi Rudolf olimpiai bajnok kajakos, Pars Krisztián kalapácsvető, Szebeni István volt műsorvezető és más, helyben ismert újságírók -, addig az országgyűlési választásra nem álltak elő igazán ismert névvel vagy civil szereplővel.
Önkormányzati képviselőket, alpolgármestereket, polgármestereket, kormányhivatalban dolgozókat, főispánokat, miniszteri/miniszterelnöki biztosokat, jelenlegi országgyűlési képviselőket, államtitkárokat és egy miniszert állítanak ki „új jelöltként” az újrainduló képviselőik mellé. A lista jól mutatja, mennyire összefonódott állam és a párt, oda-vissza.
Több jelenlegi képviselő csak papíron számít újnak, ők a 2022-es országgyűlési választáson valóban nem mérettették ugyan meg magukat, de azóta időközi választás vagy pártdöntés után bejutottak a parlamentbe. Csibi Krisztina a Potápi Árpád halála miatt kiírt időközin nyert tavaly januárban, Csuzda Gábor és Hegedűs Barbara pedig elnökségi döntéssel, illetve listáról került be.
Őket is beleszámolták abba a 41 helybe, ahol cseréltek 2022-höz képest.
Törekedni most is törekedhettek arra, hogy neves sportolót, művészt vagy más területről ismert embert igazoljanak, ezt jól mutatja a győri példa is, ahol mindkét eddigi képviselőjét lecserélte a Fidesz/Orbán Viktor.
A miniszterelnök tavaly nyáron egyértelművé tette, mást keresnek Simon Róbert Balázs helyett, aki az elmúlt három választást megnyerte egyéniben. Gulyás Gergely miniszter szavaiból arra lehet következtetni, hogy a győri polgármesteri cím elvesztése került Simon székébe. Levonták a politikai konzekvenciákat.
A Telex helyi tudósítója szerint Simon helyére hétről hétre új neveket lehetett hallani, a befutó, Szeles Szabolcs nevét viszont előzetesen nem említette senki. Az ő nevén még a helyi fideszes források is meglepődtek. Győrben a legtöbbet a világklasszis kézilabdázó, Görbicz Anita jelöltségét emlegették a legtovább, és mikor kicsit elült a pletyka, valami mindig új lendületet adott neki. Például az, hogy Görbicz a Kocsis Máté fémjelezte Zebra Digitális Polgári Kör egyik alapítója lett, illetve a DPK győri nagygyűlésén is kiült a színpadra. Többek szerint Orbán engedte el legnehezebben Görbicz indításának ötletét, hiszen nagy rajongója a sportolónak.
A lap korábbi cikke szerint a győri 01-es körzetre felmerült még a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatójának, Fűke Gézának a neve is, róla többen állították, „ő lesz végül a befutó, sikerült vele megegyezni.”
A jelek szerint mégsem sikerült, ami azért szintén vet fel kérdéseket, így indul végül Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő, Dézsi Csaba András volt polgármester alpolgármestere. A Tisza itt Diószegi Juditot indítja, aki a 2024-es EP-választási eredmények alapján egyáltalán nem esélytelen. Diószegi volt rendőr, mesekönyveket írt, és Pintér Bence polgármester személyi referenseként dolgozott. A tiszás bemutatkozásban úgy szerepelt, hogy „a városvezetés munkáját segíti”, de a polgármesteri hivatal oldalán már nem találni a nevét.
Egy körzettel arrébb a hírek szerint Kara Ákos jelezte hónapokkal korábban Orbánnak, hogy nem akar újraindulni, pedig ő 2022-ben 60 százalék fölötti eredménnyel nyert. A Fidesz helyette Fekete Dávid győri önkormányzati képviselőt indítja. A végeredmény ebben a körzetben egyelőre megjósolhatatlan, az EP-választáson a Fidesz a szavazatok 45 százalékát húzta be. A Tisza jelöltje ebben a választókerületben Néher András stratégiai beszerző, aki történész végzettségű, de dolgozott az Audinál is, ahol az ellátási lánc biztosításáért és új modellek fejlesztésének támogatásáért felelt.
