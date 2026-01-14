Tűzifaosztást rendelt el a kormány

Szerda este már életbe is lépett az a kormányrendelet, amivel a rendkívüli hóhelyzetben a rendkívüli téli időjárási viszonyokra hivatkozva lehetővé teszik (legkésőbb március 15-ig), hogy az állami cégek igyen átadhatják a lakosságnak vagy az önkormányzatoknak a tulajdonukban álló tűzifát és egyék faanyagot, például a gallyakat. Mindezt persze az operatív törzs által meghatározott módon.

A döntés megszületéséről egy videó is megjelent Orbán Viktor oldalán, amin Pintér Sándor arról beszél, hogy összesen mintegy 17 ezer köbméternyi fát tudnak azonnal kiszállítani. A miniszterelnök pedig arra utasítja a belügyminisztert, hogy dolgozzanak ki egy gyorsabb eljárásrendet. „Nem történhet meg, hogy arra hivatkozik bárki, hogy azért nem érkezett meg a tűzifa, mert nem tudom milyen bürokratikus döntés...” - mondta Orbán.

Az erről szóló rendelet értelmében az ingyenes faosztásnál nem kell alkalmazni sem a vad védelméről, a vadgazdálkodásról szóló törvény, sem a nemzeti vagyonról szóló törvény, sem az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet szabályait. A faanyag átadásáról mindössze birtokbaadási jegyzőkönyvet kell írni.