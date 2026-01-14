Vadkacsamesék

Óvatos reggelt kívánok az ón miatt, ami egy időre leállította ferihegyi repteret is! Ez a 444 napindító – és nem az egyedüli – hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb cikkeivel.
De először a legfontosabb: már hivatalos, hogy április 12-én lesz a választás.
Az Emmi 2013-ban információkat kért be Juhász Péter Pállal kapcsolatban. Az ügyben most már 15 kiskorú sértettről tudni.
Peter Pellegrini kiakadt azon, hogy Magyar Péter felvidékezett, a Tisza Párt elnöke erre kétszer leírta a szlovák államfőnek címzett levélben is.
Tavaly gyorsult az infláció 2024-hez képest, decemberben közel 20 százalékkal nőttek a gázárak: az év egészében 4,4 százalékkal nőttek az árak az előző évi 3,7 százalék után – kilőtt az üdülések ára, tovább tartott a gyógyszerdrágulás és tovább lassult az élelmiszerek árának emelkedése.
Abból a vagyonból akarja a kormány kártalanítani a gazdákat, amit majd lefoglalnak Kósa Lajos rokonának agrárcégénél: Nagy István bejelentése szerint minden érintett kis- és középvállalkozást a követelés teljes összegével fogja kártalanítani a kormány. A MOSZ úgy tudja, hogy a bedőlt Bászna Gabona több mint 10 milliárddal tartozik, főleg termelőknek.
Az arabok akár el is happolhatják a Mol elől a szerb olajvállalat orosz tulajdonrészét, a szerb elnök szerint napokon belül kiderül, ki veszi át az oroszok helyét a NIS-ben.
Újabb támadás indult Jerome Powell, a Fed elnöke ellen, amiről Trump azt állítja, hogy nem is tudott róla: republikánus képviselők is hevesen tiltakoztak az eljárás miatt, esélyesen ezért sem kísérte az ügyet nagyobb piaci felfordulás, de egyáltalán nem biztos, hogy ez így is fog maradni.
Már az iráni rezsim is elismerte, hogy ezrével haltak meg emberek a tüntetéshullámban. Trump hatalomátvételre buzdította az iráni tüntetőket, azt állítva, hogy úton van a segítség.
Grönland „semmilyen körülmények között” nem fogadja el, hogy megszerezze az USA. A nap folyamán tárgyalni fog a Fehér Házban a grönlandi és a dán külügyminiszter Rubióval és Vance alelnökkel.
Az Ukrajnának szánt uniós hitel miatt csörtézik Németország és Franciaország:
Emmanuel Macron azt szeretné, ha Ukrajna a hitelből nem vásárolna amerikai fegyvereket. (Közben az ukránok Rosztovot, az oroszok Kijevet támadták.)
És végül itt egy érdekes cikk a Zorgról.
Ott lesz igazán „trükkös a helyzet”, ahol a friss hóra esik az ónos eső.
Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt volt zárva pár órán át a reptér.
Nincs meglepetés, kormánypárti szereplők már egy éve erről a dátumról beszélnek. A kampány hivatalosan február 21-én indulhat.
A HVG birtokába jutott irat szerint három gyermekvédelmi vezető arról számolt be, Juhász több kiskorú lánnyal is gyanús kapcsolatot tart fenn. Azt nem tudni, mi történt a tájékoztatás után.
A kiskorú áldozatok ellen szexuális bűncselekményeket is elkövettek a gyanú szerint.
Magyar Péter a btk-módosítás miatt írt levelet Robert Ficónak, és sajnálja, hogy a valódi problémákra nem kapott választ.
Információk szerint 2012 és 2018 között diplomatáknak álcázott magyar hírszerző tisztek próbáltak meg beszivárogni az EU intézményeibe.
Összesen három magyar volt a venezuelai börtönökben politikai fogolyként.
„A természetes kiválasztódás párti énemet hamar legyűrte az antropomorfizáló, ezért egy aprócska vodkásüveget gurítottam a kacsa felé, tesztelendő az életfunkcióit.”
Filmrendező kollégáira pedig egy szaros veteránautó-gyűjteményt. Az AI-humor viszont határozottan fejlődik. A netes csalóknak mindegy, ki a főszereplő, csak híres legyen.
Egyben arra kérik a döntéshozókat, hogy a 2022-es, ehhez hasonló sémára épülő Keleti Agrár Kft.-ügy érintettjeit is kártalanítsák.
Közel 3 milliárd forintból épül meg a 20 férőhelyes wellness apartmanház.
Az SZTK-t üzemeltető Semmelweis Egyetem azt írta, a felújításnak hamarosan vége, és azért fogadják ilyen környezetben a betegeket, hogy ne kelljen Budapestre menniük ambuláns ellátásra.
Bár csak három napot volt kint, 228 millió forintért a teljes olimpiára lefoglaltak 15 szobát a magyar küldöttségnek.
Jogvédők szerint a hivatalosan elismert 2000-nél is több a halott, és 10 ezer feletti a letartóztatottak száma.
Külső beavatkozásra utalt és a demonstrációk folytatását kérte az amerikai elnök.
Visszaüzent a kormány Trumpnak.
A téma a Trump fejében élő invázió.
Az ukránok egy orosz dróngyárat támadtak, Kijevben viszont vészhelyzeti áramszünetet kellett bevezetni.
A kubai rezsim még a Szovjetunió összeomlását is simán túlélte, de olyan nehéz helyzetben még nem volt, mint amilyenbe Nicolás Maduro elrablása után került. Csak az a gond, hogy a szigetországban gyakorlatilag nem maradtak tettre kész fiatalok, aki bedönthetnék a rendszert.
Új szinten a KGB teológiája: a Sátán szolgájának és brit ügynöknek bélyegezték a konstantinápolyi pátriákát.
Jun Szogjol hadiállapotot hirdetett és letartóztatta az ellenzéki vezetőket, de a kísérlete kudarcba fulladt. Kivégezhetik a kalandba belebukó volt elnököt.
A II. világháború óta először van természetes fogyás, csak a migráció miatt nem csökkent a népesség.
Felszólították az X-et, hogy gyorsan változtasson a kiskorúakról is pornográf tartalmakat előállítani képes eszközön, különben megbüntetik.
A Zorg fedélzetén olyan szörnyűségek történtek, amelyek még a rabszolgakereskedelemből élő Brit Birodalmat is megrengették. Némi jutalék reményében öltek a vízbe beteget, nőt, csecsemőt.