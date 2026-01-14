Visegrád és Nagymaros is NAGYON megköszönte Vitályos Eszternek a szonáros vizsgálatot

Szinte ugyanazzal a szöveggel köszönte meg Facebook-oldalán Visegrád és Nagymaros önkormányzata a térség országgyűlési képviselőjének, Vitályos Eszternek, hogy közbenjárt azért a szonáros vizsgálatért, amely ahhoz szükséges, hogy rendeződjön a komphelyzet a Duna két oldalán található két város között.

Vitályos Eszter kormányinfózik. Fotó: Bankó Gábor/444

Íme a két poszt. Visegrád kicsit gyorsabb volt, háromszor is kifejezte köszönetét a három mondatos posztban, és még képet is mellékelt:

Nagymaros bő két órával lemaradt, ahogy a kép is a posztból, cserébe viszont bíznak benne, hogy a kompforgalom mielőbb helyreáll, és még egy örömködős emojit is beszuszakoltak a felduzzasztott, de azért láthatóan ugyanazokra a panelekre épülő szöveg elejére.

Nagymaroson a legutóbbi önkormányzati választáson a független Petrovics Lászlót választották meg, Visegrádon pedig a szintén független Eőry Gábor győzött.

A legutóbbi Kormányinfón egyébként épp arról kérdeztük Vitályos Eszter szóvivőt, hogy miért épp az ő arca látható Szentendrén óriásplakáton pont annak a civilszervezetnek a jóvoltából, amit rendszeresen bőkezűen támogat a kormány? Nem kaptunk érdemi választ.

Mindenesetre mi is reméljük, hogy a kompforgalom mielőbb helyreáll Visegrád és Nagymaros között.