11 millió forintra büntette a Médiatanács Balázsékat egy intim masszázsgél tesztelése miatt

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanács több mint 11 millió forint bírságra büntette a Rádió 1-et, mert a Balázsék egyik adása megsértette a korhatár besorolást. A testület emellett újabb eljárást indított a műsorszám további két adásában elhangzottak miatt, közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága az MTI-vel.

A Médiatanács közleményében azt írták, megsértette a műsorszámok korhatárkategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat a Balázsék szeptember 16-án sugárzott adásával a Rádió 1.

A Balázsék három műsorvezetője: Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs Fotó: Sebestyén Balázs/Instagram

A műsorban intim masszázsgélt teszteltek a műsorvezetők, ami még nem lett volna baj, csakhogy 16 éves korhatár helyett 12 éven aluliak számára nem ajánlották az adást. Ráadásul mindezt reggel hatkor, miközben csak este kilenc után lehetett volna sugározni.

A jogsértés miatt a médiatanács a Radio Plus Kft.-t 11 millió 150 ezer forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig 275 ezer forint bírságot rótt ki a jogsértés ismételtségére tekintettel.

Ugyanezen az ülésén a testület a Rádió 1-gyel szemben újabb eljárás indításáról is döntött, hogy megállapítsák, megfelelő volt-e a Balázsék 2025. október 14-én és 16-án sugárzott adásainak korhatár-besorolása.