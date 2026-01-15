800 ezer dollárt gyűjtöttek össze annak a gyári munkásnak, akit azért rúgtak ki a Fordtól, mert beszólt Trumpnak

„Pedofilvédőnek” nevezte Donald Trumpot egy Ford-gyári munkás az elnök michigani gyárlátogatásán. Amiatt tiltakozott így, mert a Fehér Ház mindmáig nem hozta teljes egészében nyilvánosságra az Epstein-aktákat. A bekiabálás után a férfit, TJ Sabulát felfüggesztették az állásából, ami példátlan reakciót váltott ki: kevesebb mint egy nap alatt több mint 800 ezer dollár gyűlt össze számára a GoFundMe-n közösségi adakozásból.

Trump kedden látogatott a michigani Dearbornban lévő Ford-gyárba, hogy személyes jelenlétével is jelezze, fontosnak tartja az amerikai munkahelyek megerősítését, és támogatja a Fordot abban, hogy több kétkezi munkást vonjon be a gyártásba.

Az elnöki vizitet azonban megzavarta egy gyártósori dolgozó bekiabálása. A közösségi médiában terjedő videófelvétel szerint Trump erre felmutatta a középső ujját, és a szájáról leolvashatóan káromkodva reagált.

A Fehér Ház a történtekről több hírportálnak is azt mondta, hogy Trump „megfelelően reagált” egy „őrültre”, aki „dührohamában fejvesztve ordibált mindenféle trágárságot”.

Az eset után a férfit felfüggesztették a munkájából – erősítette meg a Business Insidernek a Ford-gyár dolgozóit képviselő United Auto Workers (UAW) szakszervezet. A szervezet jelezte: kiállnak a tagjuk mellett, valamint hisznek a szólásszabadságban.

A történtek után két GoFundMe-kampány indult Sabula támogatására, amelyek együtt több mint 800 ezer dollárt gyűjtöttek, mielőtt a szervezők lezárták az adományozást. A kampányok leírásában Sabulára „hazafiként” hivatkoznak.

Trump tavaly novemberben írta alá azt a törvényt, miszerint 2025. december 19-ig minden, a Jeffrey Epstein-ügyben keletkezett FBI-iratot nyilvánosságra kell hozni. Bár már tettek közzé dokumentumokat, a határidő lejárta után hetekkel is több mint 5 millió irat feldolgozása van hátra.

Címlapi kép: The White House, X