A fagy és a hó után most a köd telepszik ránk

Csütörtök hajnalra az Időkép előrejelzése szerint sokfelé képződik pára, köd, ami napközben tartósan is megmaradhat. De ha ez nem lenne elég, helyenként szitálás, ónos szitálás is kialakulhat a szürke időben, majd estétől többfelé számíthatunk kisebb esőre, gyenge ónos esőre. Reggel -6, kora délután pedig -1 fok körül alakul a hőmérséklet.

Hasonlóan kellemesen indult majd a pénteki időjárás is, azonban napközben az ország legnagyobb már akár plusz 4 fokot is mérhetünk, sőt, ahol kisüt a nap, ott akár 5-7 fok is lehet.

A hétvégén is marad velünk a szürke, ködös idő, és számíthatunk továbbra is ónos esőre. De a legmagasabb hőmérséklet legalább már 0 és +5 fok között alakul majd.