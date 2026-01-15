A fideszes képviselőjelölt osztotta az állami tűzifát Borsodban

Orbán Viktor szerdán rendelte el, hogy az állami cégek adják át ingyen a lakosságnak vagy az önkormányzatoknak a tulajdonukban álló tűzifát és egyéb faanyagot, például a gallyakat. A belügyminiszter 17 ezer köbméternyi fa kiszámításával számolt. És ahogy arra számítani lehetett, rögtön akadt olyan képviselőjelölt, aki kampányolásra kezdte használni az akciót.

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés fideszes elnöke, egyben a sátoraljaújhelyi központú választókörzet kormánypárti jelölte videón dokumentálta, hogy az állami tűzifa kiosztás közben a Fidesz mellett agitál.

„A jelenlegi kormány azért megad minden támogatást, én az gondolom, az embereknek. Hát maradjon ez” -magyarázta Gál Boglárka egy platónyi farönk mellett az embereknek, majd arról kezdtek bezsélni, hogy ezzel szemben Magyar Péter „hazudgál össze-vissza”, ráadásul Soros és Zelenszkij embere.

Mára már hagyomány, hogy a kormánypárti jelöltek állami erőforrásokat használnak a kampányukhoz. Tavaly ősszel a Fidesz jelöltjei szintén állami pénzből finanszírozott nyuszimotorokkal kampányoltak vidéki bölcsődékben, az előző választásnál pedig minisztériumi laptopokkal igyekeztek népszerűsíteni magukat a kormánypárt képviselői.