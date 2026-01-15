A világ állapota alapján talán ez lenne a megfelelő pillanat elkezdeni inni - az állítással valószínűleg sokan egyetértenének, így hírértéke sem különösebben lenne, most azonban ezt nem egy random betérő vendég mondta a kisbolt előtt, hanem Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője.

A volt észt miniszterelnök a javaslatát zárt körben fejtette ki az Európai Parlament pártcsoportjainak frakcióvezetőivel. Mint mondta, bár mostanában nem igazán szokott inni, a globális események fényében most lehet itt az ideje elkezdeni – írja a Politico két, a teremben tartózkodó forrás szerint.

Kaja Kallas Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Mint a brüsszeli fókuszú lap megjegyzi, Kallas megjegyzése nagyjából egy időben hangzott el azzal, hogy Grönland és Dánia külügyminiszterei éppen Washingtonban találkoztak JD Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel, Donald Trump fenyegetései miatt.

Kallas az EU vezető diplomatája, 27 tagállam és az Európai Bizottság nevében koordinálja az unió külpolitikáját.