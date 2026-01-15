Gulyás Gergely azt állítja, elindult a felszámolás a Bászna Gabona Zrt. ügyében, de az illetékes bíróság szerint nem

A kormány szerdai ülésén az agrárkamara elnökét is meghallgatták a Bászna Gabona Zrt. ügyében – mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a délelőtti Kormányinfón. Gulyás szerint a cég csődhelyzete miatt reális veszélye van annak, hogy az érintett gazdák késve jutnak hozzá a pénzükhöz, vagy egyáltalán nem kapják meg azt. A miniszter közölte: a kormány az agrárkamarával együttműködve, annak javaslatát elfogadva beavatkozik, és garantálja, hogy minden gazda megkapja a neki járó összeget. A helyzet rendezésére „felszámolási kérelmeket nyújtottak be” – mondta a miniszerelnökséget vezető miniszter.

A 24.hu megkeresésére a Nyíregyházi Törvényszék Gulyás Gergely állításával szemben azt közölte: a Bászna Gabona Zrt.-vel szemben jelenleg nincs folyamatban felszámolási eljárás, és „erre irányuló kérelem a Cégbírósághoz a mai napig nem érkezett”.

A cégbírósági adatok szerint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény alapján felszámolási eljárást kizárólag ezen a bíróságon lehet kezdeményezni a céggel szemben.

A felszámolásra azért lenne szükség, hogy kártalanítani lehessen a mátészalkai székhelyű Bászna Zrt. károsultjait, akiknek a Kósa Lajos egyik rokonának tulajdonában álló, sikkasztás gyanúja miatt már nyomozás alatt lévő agrárcég terménnyel vagy pénzzel tartozik.

A 444 korábban agrárpiaci szereplőktől úgy értesült, hogy a Bászna Gabonának a banki hitelállománya a lízingek nélkül is eléri a 10 milliárd forintot, a cégnek az üzletfelei felé fennálló tartozásaival és a lízingtartozásokkal együtt már nagyjából 20 milliárd forintos lehet a számla.