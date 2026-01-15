Hadházy: Koncz Zsófia mások adományaival pózolva készített propagandavideót

„Valami egészen visszataszítóan pitiáner karácsonyi történet ez” – kezdi bejegyzését Hadházy Ákos független képviselő, aki legújabb posztjában arról ír, hogy „több minisztériumi tisztviselő jelezte felháborodva, hogy Koncz Zsófia családügyi államtitkár az ő adományaikkal pózolva készített hivalkodó propagandavideót, persze a kiszolgáltatott gyerekeket is felhasználva”.

A bejegyzés szerint a minisztériumi dolgozóknak „kötelezően ajánlott” volt ajándékokat venni nehéz sorsú, gyermekotthonban élő gyermekeknek. Ezeket az ajándékokat Koncz mint „minisztériumi ajándékot” adta át, az átadást pedig videóval is dokumentálták.

Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

„A minisztériumi dolgozók természetesen nem azt nehezményezik, hogy ajándékot kellett venniük a nehéz sorsú gyermekeknek, sőt, örülnek az örömüknek. Hanem azt, ahogyan az államtitkár ezt saját, illetve a kormány marketingjére használta fel. Azokat az ajándékokat, amivel dicsekszik, nem a minisztérium, hanem a dolgozók adták, de erről a videóban egyetlen szót sem szólt Koncz” – írja Hadházy, aki hozzátette, hogy a videóból kiderül, hogy az akciót amúgy egy alapítvány szervezte és a minisztérium dolgozóin kívül több száz család is küldött ajándékot a gyerekeknek.