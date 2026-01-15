Ismét bevásároltak Flierék, újabb területek kerültek az Orbán-földeket is kezelő családhoz

Újabb földeket vett Felcsúton és Alcsútdobozon a Flier-család. Az eladó rokonai korábban Orbán Győzőnek is adtak el több mint száz hektárt a környéken.

A hivatalos hirdetmény szerint 2025. december 18-án Flier Jánosné vásárolt be, kilenc helyrajzi számon összesen 61 hektárnyi földet vett, 195,2 millió forintért. A területek Felcsúton és Alcsútdobozon vannak. A vételárat férje, Flier János fizette ki az eladónak. Flier Jánosnénak egyébként a most megvásárolt 61 hektár közvetlen szomszédságában is volt már földje.

Az eladó egy másik felcsúti illetőségű vállalkozó volt, akinek van egy benzinkútja Felcsúton, a szomszédos Alcsútdobozon pedig egy 498 kw teljesítményű naperőműve. Ő sem először üzletel Flierékkel, 2024 novemberében ifjabb Flier Jánosnak adott el kilenc hektárt Felcsúton, 27 millió forintért.

Ezzel tovább nőtt a Flier-földek nagysága. Ugyanitt vannak a valamilyen módon az Orbán családhoz köthető földek is, ahol a zebráktól indul, golfklubig ér az Orbán–Mészáros-uradalom.

A Flier-család

A Flier-család neve manapság kevesebbet kerül be a hírekbe, pedig ők (Mészárosék és Tiborczék mellett) az egyik legnagyobb földbirtokosok Fejér megyében, és fontos szerepük volt abban, hogy a környéket bevette Mészáros. Flier János felcsúti vállalkozó, és már az első Orbán-kormány idején közel került a Fideszhez. A Magyar Narancs cikke szerint feleségével együtt ők alapították a Felcsút környéki polgári köröket.

Flier Jánosné, a helyi Fidesz elnökeként 2010-ben a Fidesz színeiben Felcsút polgármesteri székéért is indult, de az őszödi beszéd kikerülése utáni hangulatban sem sikerült nyernie (a kormány aztán külön törvényt hozott annak érdekében, hogy az őt legyőző független jelöltet eltávolítsák a polgármesteri székből).

A 2010 utáni években a Flier-család tovább terjeszkedett a környéken. Flierék kezelték a felcsúti Orbán és Lévai birtokokat, és az Átlátszó írta meg még 2012-ben, hogy Orbán Viktor felesége, Lévai Anikó közösen birtokol földeket Flier Jánossal. A cikkben említett közös szántó egy közvetlenül a Hatvanpusztai „majorság” mellett fekvő terület – csak akkoriban még kevesen figyeltek fel a Mészáros Lőrinc által furcsa konstrukcióban bérelt területre.

Flier János volt a herceghalmi állami gazdaságnak az igazgatósági tagja, melyet 2001-ben privatizáltak. Flier lett az immár magáncég egyik igazgatója és tulajdonosa, és aztán ebből a vállalkozásból nőtt ki Mészáros Lőrinc agrárbirodalma.

Tessely Zoltán, idõsebb Flier János, ifjabb Flier János tulajdonos, Orbán Viktor és Fazekas Sándor átvágja a nemzetiszínű szalagot a vállalkozó marhatelepének avatásán Felcsúton 2014. november 18-án. Fotó: MTI - Koszticsák Szilárd

Orbán Győző is bevásárolt

A most Fliereknek földet eladó felcsúti vállalkozó rokonaitól (gyerekei vagy testvérének gyerekei, ezt nem tudtuk egyértelműen beazonosítani) korábban a miniszterelnök apja is vásárolt földeket, ezekről a Szabad Európa számolt be. 2023-ban és 2024-ben Orbán Győző több részletben vett majdnem 60 alcsútdobozi hektárt, melyekért 145,8 millió forintot fizetett. Az ügylet érdekessége, hogy a földügyletekben az a Vörös József járt el Orbán Győző nevében, akit eddig alapvetően Mészáros Lőrinc bizalmasaként ismertünk.

Vörös volt az egyik főszereplője annak a folyamatnak, mely során Simicska Lajos cégei átvándoroltak Mészároshoz. Átmenetileg ő vette a nevére például Simicska médiaportfóliójának egy részét (Publimont, Lánchíd Rádió, Pro-Ráta Holding). Vörös volt Mészáros ügyvédje egyes földárveréseken, ő a Puskás Akadémia mögött álló Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány felügyelőbizottságának elnöke és egyben jogi képviselője. Amikor 2013-ban az állam beszállt a Széchenyi Kereskedelmi Bankba, Vörös lett az állam által delegált ügyvéd és a pénzintézet igazgatósági tagja. A bank ekkor már a csőd közelében volt, bedőlése után pedig Vöröst is meggyanúsították, mert felmerült a gyanú, hogy részt vehetett a Széchenyi Bank törvénytelen finanszírozásában. Végül aztán bizonyítottság hiányában nem vádolták meg Vöröst. Mészáros Lőrinc a Bajnokok Ligája döntőire is viszi magával az ügyvédet, a leggazdagabb magyar 2024-ben és 2025-ben is szorított helyet magángépén Vörösnek.