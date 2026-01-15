„Kihívható vagyok” – mondta Gulyás arról, hogy vitázna-e Magyar Péterrel

A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a kormány

úgynevezett nemzeti petíciót indít, ahogy már Orbán Viktor is közölte szerdán. A tiltakozás oka az, hogy a kormány szerint az EU vezetése Ukrajna finanszírozásának költségeit a tagállamokra hárítja.

megtárgyalta a 13. és a 14. havi nyugdíj kifizetését. A két nyugdíjat egyszerre nem biztonságos utalni, jelezte a Bankszövetség, ezért két egymást követő napon utalnak.

beindítja az otthoni energiatároló programot (ez napelemekre vonatkozik), 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyújtanak. Az otthoni energiatárolók átlagos költsége 3,4 millió forint. A pályázat február 2-án zárul le.

tárgyalt a Beneš-dekrétumok ügyéről. Tettekre van szükség, a kollektív bűnösség elfogadhatatlan. A szlovák hatóságok a mai napig alkalmazzák a Beneš-dekrétumokat, amik olyan sérelmeket okoznak, amik akár a tulajdonjog elvesztéséhez is vezethetnek. A kormány jogi segítséget nyújt mindenkinek, aki ez ügyben negatív megkülönböztetést szenved el.

meghallgatta Pintér Sándor belügyminiszter jelentését a hóhelyzetről. Az ország működik, a vörös kód érvényben van, a szociális ellátóhelyeknek mindenkit fogadni kell.

meghallgatta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét a Bászna Zrt. ügyével kapcsolatban. Reális a veszélye annak, hogy a gazdáknak várniuk kell a pénzükre vagy meg sem kapnák. A kormány ezért beavatkozik, és garantálja azt, hogy minden gazda hozzájut a pénzéhez.

Tisza

A kormány az első fokú bírósági ítélet ellenére is azt állítja, hogy az Indexen közölt adóemelési dokumentum a Tiszától származik? Igen, mondta Gulyás, szerinte ez ténykérdés. A jogerős döntésig a kormány nem függeszti fel ez irányú kampányát. A miniszter szerint nem helyes, ha „pártszimpatizáns bírák ítélkeznek”.

Mi alapján sugalmazta, hogy pártszimpatizáns a bíró? Gulyás szerint nem ezt sugalmazta, ez a már korábban mondott állításainak a megismétlése. „Az abszurd eljárásokat joggal lengi be a gyanú” – mondta.

A 12 százalékpontos Tisza-előnyt mérő Medián közvélemény-kutatásáról: Gulyás szerint sorozatban vágyvezérelt felmérések készülnek, de lesz egy választás, akkor kiderül a valós helyzetkép.

Volt-e következménye annak, hogy a Tisza le akarja védetni a fideszes kampányszlogent, a biztos választást? „Ezért nem haragszunk rájuk” – mondta Gulyás, szerinte ezzel is a Fidesz kampányát népszerűsítik.

Nem rendült meg a bizalom a kampányt irányító Orbán Balázs iránt a domain-ügy miatt? Nincs domain-ügy, az csak az ellenzék és az „ellenzéki sajtó” kitalációja.

Lesz-e Magyar–Gulyás-vita? „Kihívható vagyok” – mondta a miniszter. Szerinte a Tisza menekül a vita elől. Példaként hozta Kulja András és Takács Péter vitáját, amikor szerinte az egészségügyi államtitkár felmosta a padlót a Tisza szakpolitikusával, ami után már nem álltak ki vitázni.

Szőlő

Szőlő utca-ügyben újra vizsgálódik-e a kormány, miután a kormány egyre több állítása vált tarthatatlanná? Gulyás azt ismételgette, hogy a magyar állam eljárásának köszönhetően tartóztatták le a javítóintézet igazgatóját. A nyomozás folyik, ha új adat derül ki, akkor a korábbi, leállt nyomozásokat is újra lehet kezdeni. Gulyás szerint a magyar kormánynak köszönhető, hogy megindult az eljárás.

Hogyan vezethette a Szőlő utcai javítóintézetet Juhász Péter Pál úgy, hogy már a kétezertízes évek elején aggályok merültek fel a személyével kapcsolatban? Ez a kérdés arra vonatkozott, hogy a HVG kedden arról írt, a Balog Zoltán vezette Emmi 2013-ban információkat kért be Juhász Péter Pálról, és három gyermekvédelmi vezető is aláírta azt a levelet, ami szerint Juhász három kiskorú lánnyal is aggályos kapcsolatot tart fenn.

Gulyás szerint a bejelentéseket mindig kivizsgálták, a levél után rendőrségi vizsgálat indult, de nem állapítottak meg semmit. Többször is elmondta, Juhász most is azért van előzetes letartóztatásban, mert a kormány vizsgálatot kezdeményezett. Hogy korábban a rendőrség helyesen vagy helytelenül járt-e el, azt kivizsgálják.

Tudott-e erről Soltész Miklós, aki akkor a területért felel? Nem ő volt a címzett, de a munkatársai helyesen jártak el, értesítették a rendőrséget. Az nem derült ki, hogy milyen gyanú miatt kértek adatokat Juhászról a minisztériumban.

Azokra a felvetésekre, hogy a kiskorú lányokra vonatkozó jelzések miatt hogyan maradhatott ilyen hosszan igazgató Juhász, Gulyás többször is elmondta, ez egy fiú javítóintézet.

Indítanak-e vizsgálatot azzal kapcsolatban, hogy már három éve a Belügyminisztérium kapott egy névtelen email-t arról, hogy mik folynak a Szőlő utcában, mégsem történt semmi az ügyben? Utánanéz, de folyamatban van egy nyomozás, ami kideríti, minek van alapja, minek nincs.

A rengeteg előzetes jelzés fényében nem gondolja-e, hogy másképp kellett volna csinálni valamit a kormánynak? A kormány munkája megfelelő, biztos van olyan osztályvezető, aki nem megfelelően cselekedett, de a kormány érdeme, hogy a javítóintézet vezetője börtönben van.

Az ügyészség eddig 15 kiskorú érintettet azonosított. Tartja-e azt az állítását a kormány, hogy nincs kiskorú sértettje az ügynek? Volt egy konkrét büntetőeljárás, amiben hazug vádak merültek fel a kormánnyal szemben. Erről az ügyről készített az igazságügyminiszter egy jelentést. Abban az ügyben tényleg nem volt kiskorú érintett. Ettől még a javítóintézetben lehetettek kiskorú sértettek. (A kérdés nem erről szólt.)

Polgári, Matolcsy, Kósa, Lázár

Lábon lőtte magát Polgári András nyíregyházi képviselőjelölt? Egészségügyi adat, ezért nincs válasz.

Honnan tudja Orbán Viktor, hogy Matolcsy Ádám a városban szokott lenni? A miniszterelnöktől kell megkérdezni.

Milyen üzenete van annak, hogy a Fidesz-kongresszus LED-falán Vlagyimir Putyin arcképe is feltűnt? A Fidesz egy nagy és demokratikus párt, az orosz elnök továbbra is fontos szereplő a világpolitikában. Ursula von der Leyen is feltűnt a képeken.

Mi indokolja a teljes kártalanítást a Bászna Zrt. ügyében? Az államnak van erre reorganizációs megoldása, a kormány szerint helyes a kisvállalkozók és a gazdák mentése.

Kósa Lajos fideszes politikus rokonai érintettek lehetnek az esetleges sikkasztásban? Nincs információja erről Gulyásnak.

Mennyire hiányozna Lázár János egy új kormányban? Ezt még nem lehet tudni, hogy tagja lesz-e a kormánynak vagy sem.

Hogyan lehetséges, hogy Lázár János elvonul a minisztériumból kampányolni, miközben miniszter marad? Mit árul ez el a minisztérium komolyságáról? A miniszterek a világon mindenhol pártpolitikusok, és részt vesznek a kampányban.

Megéri-e a Szuverenitásvédelmi Hivatal a rá költött pénzt? A hivatal a kormánytól független intézmény, mondta Gulyás. És a magyar szuverenitás még ennél is több pénzt megér.

Pénz

Hány otthon startos hiteligénylés futott be eddig? 34 ezer a hiteligénylések száma, 18 ezer hitelt már folyósítottak a bankok. Az átlagéletkor 34 év, az igénylők 80 százaléka 40 év alatti. Az átlagos hitelösszeg 34 millió forint, az átlagos futamidő 31,5 év. Jelenleg 10 lakásvásárlásból 4 otthonstartos ügyfél. Az első lakást vásárlók aránya 40 százalékkal nőtt.

Lesz-e 3 százalékos lakásfelújítási hitel? A 3 százalékos lakásvásárlási hitellel együtt nem lesz, mert nagy lenne az árfelhajtó hatása.

Az árréstopoknak milyen hatása volt az inflációra? Jelentős.

Mikor kezdhetik meg az első paksi új blokkok a működést? 2032-ben.

Szlovákiától Iránig

A Beneš-dekrétumok ügye mennyire tépázhatja meg a magyar-szlovák jószomszédi viszonyt? Árt a kapcsolatnak, a nemzetiségeket meg kell becsülni, mondta Gulyás. A két miniszterelnök már a legutóbbi uniós csúcson is beszéltek. Robert Fico amúgy szerdán erről az ügyről azt mondta, hogy minek feltépni a sebeket.

Lesznek-e újabb lengyel politikusok, akik menedékjogot kapnak? A magyar államnak kötelesége segíteni, ha az alapvető jogállamisági normákkal nem egyeztethető össze egy-egy ítélet. Ha csak ez befolyásolná a magyar-lengyel kapcsolatokat, akkor „boldogok lennénk”.

Ötven százaléknál nagyobb-e az esély arra, hogy Donald Trump a választási kampányban Budapestre jön? Nagyobb.

Vannak-e magyarok Iránban? A kormány nem tudja.

Rendben van-e, hogy egy olyan litván párt csatlakozik a patriótákhoz, amelynek elnökét a bíróságon első fokon elítéltek holokauszt-relativizálás és antiszemitizmus miatt? Erről majd a Patrióták döntenek.

Mit tesz a kormány a duguláselhárítási maffia károsultjaival? Be kell jelenteni a fogasztóvédelemnek.

Sok helyen nem szállítják el a szemetet a hóhelyzet miatt. Tud-e segíteni a kormány Mohunak? Igyekeznek minél gyorsabban megtisztítani az utakat.

