Magyarország egy szír antifasiszta kiadását kéri Franciaországtól

Magyarország egy Franciaországban menedékstátuszt kapott szír antifasiszta kiadását kéri, akit a magyar hatóságok azzal vádolnak, hogy erőszakcselekményeket követett el egy budapesti gyűlésen – közölte a párizsi fellebbviteli bíróság.

„Déja vu-érzésem van, ugyanaz a helyzet, mint Gino esetében” – idézte az AFP a párizsi fellebbviteli bíróság kiadatási ügyekben illetékes vizsgálati tanácsának elnökét. A francia igazságszolgáltatás 2025 áprilisában elutasította a Gino becenéven ismert albán antifasiszta aktivista átadását Magyarországnak. A párizsi fellebbviteli bíróság kiadatási részlegének elnöke a döntés ismertetésekor az Emberi Jogok Európai Egyezményének a kínzás tilalmára és a tisztességes eljáráshoz való jogra vonatkozó cikkei által biztosított jogok megsértésének magyarországi veszélyeire hivatkozott, példaként említve a börtönben való kegyetlen bánásmódot és a tisztességes eljárás biztosításának bizonytalanságát.

A bíróság akkor feloldotta a 32 éves Rexhino Abazaj rendőségi felügyeletét, aki azóta egy másik eljárásba érintett, mivel most Németország kéri az átadását. Hozzá hasonlóan a 22 éves szíriai Zaid Altayeb kiadatását is azért kérik a magyar hatóságok, mert felelősségre akarják vonni a 2023 februárjában Budapesten történt erőszakos összetűzésekben játszott szerepéért.

A férfi több, a magyar hatóságok által szintén körözött társával együtt az úgynevezett Becsület napján tartott demonstráció résztvevőivel tűzött össze. A kiadási ügyekben illetékes ügyész azt szeretné kérni a magyar hatóságoktól, hogy adjanak garanciát a fiatal szír férfi számára fenntartott őrizeti körülményekre annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az, hogy a politikai nézetei miatt rossz bánásmódban részesül. Az ügyész ugyanakkor nem lát olyan elemeket, amelyek arra utalnak, hogy a gyanúsított tisztességtelen eljárás veszélyeinek lenne kitéve Magyarországon.

A szír antifasisztának ugyanazok az ügyvédei, Youri Krassoulia és Laurent Pasquet-Marinacce, akik az albán férfit képviselték. Remélik, hogy Zaid Altayebet sem adja ki Franciaország Magyarországnak. A Franciaországhoz eljuttatott magyar kérelemmel kapcsolatos vizsgálati eljárásban az első tárgyalást követően február 18-án derül ki, hogy az ügyész kapott-e válaszokat a Budapesttől kért kiegészítő információkra vonatkozó indítványaira. Ezután további tárgyalásokra lesz szükség az ügy érdemi részének megvizsgálásához. (MTI)