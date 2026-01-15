Már Eszéken is vannak, akik a Fidesz bukásáért szorítanak

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az eszéki futballcsapat horvát szurkolói aggódnak: hiába a Horvátországban egyedülállóan szép stadion, a tavasszal szégyenszemre kiesnek a második ligába.

A klub tulajdonosa a felcsúti klubjával való összeférhetetlenség miatt papíron már nem Mészáros Lőrinc, valójában mindenki tudja, hogy továbbra is ő van a csapat mögött.

A klub elnöke az a vajdasági származású Sakalj Ferenc, aki a nyelvtudása miatt lett Mészáros Lőrinc horvátországi embere, de az Opus Arenában évente csak egyszer-kétszer teszi tiszteletét.

A magyar határtól alig 50 kilométerre fekvő hovátországi Eszék futballcsapatát Mészáros Lőrinc mentette meg a csődtől 2016 januárjában. A klub a jugoszláv idők vége felé az első osztályban játszott, Horvátországban pedig még soha nem esett ki. Ez a veszély azonban éppen Mészáros érkezése előtt fenyegetett – és most, három bajnoki bronz és egy ezüst, harminc nemzetközi kupameccs, egy vadonatúj stadion megépítése után.

A Mészáros érkezése előtti években nem volt valódi tulajdonos. Az étterem-üzemeltetőből tulajdonossá lett Antun Novalić 2009-ben meghalt, előtte – korabeli magyar klubtulajokhoz hasonlóan – a börtönt is megjárta. A 2010-es évek közepén tehát valódi tulajdonos híján az önkormányzat, a helyi vízszolgáltató, valamint egy csődbe ment bank próbálta életben tartani a csapatot, amikor megjelent a színen Mészáros Lőrinc.