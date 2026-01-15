Már Eszéken is vannak, akik a Fidesz bukásáért szorítanak

sport
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Az eszéki futballcsapat horvát szurkolói aggódnak: hiába a Horvátországban egyedülállóan szép stadion, a tavasszal szégyenszemre kiesnek a második ligába.
  • A klub tulajdonosa a felcsúti klubjával való összeférhetetlenség miatt papíron már nem Mészáros Lőrinc, valójában mindenki tudja, hogy továbbra is ő van a csapat mögött.
  • A klub elnöke az a vajdasági származású Sakalj Ferenc, aki a nyelvtudása miatt lett Mészáros Lőrinc horvátországi embere, de az Opus Arenában évente csak egyszer-kétszer teszi tiszteletét.

A magyar határtól alig 50 kilométerre fekvő hovátországi Eszék futballcsapatát Mészáros Lőrinc mentette meg a csődtől 2016 januárjában. A klub a jugoszláv idők vége felé az első osztályban játszott, Horvátországban pedig még soha nem esett ki. Ez a veszély azonban éppen Mészáros érkezése előtt fenyegetett – és most, három bajnoki bronz és egy ezüst, harminc nemzetközi kupameccs, egy vadonatúj stadion megépítése után.

A Mészáros érkezése előtti években nem volt valódi tulajdonos. Az étterem-üzemeltetőből tulajdonossá lett Antun Novalić 2009-ben meghalt, előtte – korabeli magyar klubtulajokhoz hasonlóan – a börtönt is megjárta. A 2010-es évek közepén tehát valódi tulajdonos híján az önkormányzat, a helyi vízszolgáltató, valamint egy csődbe ment bank próbálta életben tartani a csapatot, amikor megjelent a színen Mészáros Lőrinc.

%

Csatlakozz most akár fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk 2026-ot!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
sport labdarúgás eszék foci futball sakalj ferenc eszéki stadion mészáros lőrinc
Kapcsolódó cikkek

57 milliárd forintból csinált csodát Eszéken Mészáros Lőrinc

Négyszer akkora az NK Osijek nyeresége, mint a bajnok Dinamo Zagrebé, a többi dobogós szóra sem érdemes. A csapat most 4. lett, de kimondott cél a bajnoki cím.

Székely Sarolta
foci

Valami megtört Mészáros Lőrinc eszéki focicsapatánál, a mesés év után veszteséges lett a klub

Pocsék lett az elmúlt szezonja az NK Osijeknek. Nem jöttek az eredmények, felháborodtak a szurkolók, ráadásul tavaly anyagilag is nehéz év volt.

Székely Sarolta
foci