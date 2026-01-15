Már Eszéken is vannak, akik a Fidesz bukásáért szorítanak

A magyar határtól alig 50 kilométerre fekvő hovátországi Eszék futballcsapatát Mészáros Lőrinc mentette meg a csődtől 2016 januárjában. A klub a jugoszláv idők vége felé az első osztályban játszott, Horvátországban pedig még soha nem esett ki. Ez a veszély azonban éppen Mészáros érkezése előtt fenyegetett – és most, három bajnoki bronz és egy ezüst, harminc nemzetközi kupameccs, egy vadonatúj stadion megépítése után.
A Mészáros érkezése előtti években nem volt valódi tulajdonos. Az étterem-üzemeltetőből tulajdonossá lett Antun Novalić 2009-ben meghalt, előtte – korabeli magyar klubtulajokhoz hasonlóan – a börtönt is megjárta. A 2010-es évek közepén tehát valódi tulajdonos híján az önkormányzat, a helyi vízszolgáltató, valamint egy csődbe ment bank próbálta életben tartani a csapatot, amikor megjelent a színen Mészáros Lőrinc.
Négyszer akkora az NK Osijek nyeresége, mint a bajnok Dinamo Zagrebé, a többi dobogós szóra sem érdemes. A csapat most 4. lett, de kimondott cél a bajnoki cím.
Pocsék lett az elmúlt szezonja az NK Osijeknek. Nem jöttek az eredmények, felháborodtak a szurkolók, ráadásul tavaly anyagilag is nehéz év volt.