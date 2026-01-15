Matolcsy György szerint mi is tanulhatunk abból, hogy az USA-ban nem nagyon érdekes, hogyan leszel gazdag

Matolcsy György volt jegybankelnöktől sokan sok kérdésre várnak választ, legtöbben valószínűleg arra, hogy hogyan tűnt el az elnöksége alatt több százmilliárd forint közpénz a Magyar Nemzeti Bankból, de Matolcsy nem Schiffer András-stílusban, naponta megnyilvánulva vonult vissza a közélettől, ő tényleg ritkán szólal meg. Most ezt a hallgatást megtörve, Youtube-on jelentkezett a volt jegybankelnök.
A pénz szerepe az amerikai kultúrában című videóban Matolcsy olyan izgalmas gondolatokat oszt meg a nézőivel, mint például, hogy az Egyesült Államokban az emberek fele szegény, sok a gazdag, és ez utóbbiból mi, magyarok is tanulhatnánk – írja a Telex.
De azt is megtudhatjuk Matolcsytól, hogy „az amerikai értékrendben a siker az pénzügyi siker, és nem nagyon érdekes, hogyan érted el, mint majd Európában és Kínában látjuk, ahol megkérdezik, hogy hogyan is lettél sikeres” – mondja, majd azzal folytatja, hogy „az amerikaiak azt gondolják, hogy ha nincs pénzed – hiába vagy okos –, nem érsz el semmit”.
Az Állami Számvevőszék tavaly tavasszal hozta nyilvánosságra az összesen több mint 500 oldalas jelentését a Magyar Nemzeti Bank, az általa létrehozott alapítványok és kapcsolódó cégeik gazdálkodásáról. A dokumentumokban számos súlyos megállapítást is tettek, amelyek után nyomozás is indult az ügyben hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyről mi is számos cikkben beszámoltunk: például itt, itt, itt, itt, itt és ebben a cikkben érthetőn és egyszerűen foglaltuk össze a lényegét a közpénztemető-sztorinak.
Az ÁSZ szerdán publikálta a Matolcsy György vezette MNB alapítványainak gazdálkodásáról szóló jelentéseit.
Eddig csak azt tudtuk, hogy a Számvevőszék vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen.
De nem azért, hanem mert hivatalos feladatainak száma jelentősen megnövekedett - közölte Szécsényi Bálint.
266 milliárd forint volt a jegybanki alapítványok induló vagyona, ami akár 460 milliárd forint lehetne, de ebből csak 283 milliárd forint van meg. Az is jó eséllyel csak papíron.
Az MNB-alapítványok bő tíz éven át nagyjából azt csinálhattak, amit akartak. Több száz milliárd forint elégett, Matolcsy körei dúsgazdagok lettek. A Fidesznek nehéz lesz eltávolítani magától az ügyet, amelyben rengeteg az összefonódás fideszes (ex)politikusokkal, körökkel, kinevezettekkel.
A jegybanki alapítványok százmilliárdokat égettek el, de a nemzeti bank volt elnökének felelősségét nemigen firtatják. Pedig a számvevőszék nemcsak az alapítványok, hanem az MNB ellenőrzése során is talált furcsaságokat. És ott is felbukkant az elnök fiának barátja, Somlai Bálint.
Mivel az egyetem fenntartójának aktuálisan nem volt szüksége az államtól kapott pénzre, abból vállalati kötvényeket vett az MNB-alapítvány cégétől. Ezzel vagyona 80 százalékát adta át neki, de az alapítvány szerint ez volt a legjobb megoldás.
Ha megszédülsz a Zrt.-ktől, nem érted, mi ez a sok Pallas Athénézás, és fogalmad sincs, mi az a magántőkealap, akkor neked szól ez az összefoglaló az elmúlt évtizedek egyik legpofátlanabb közpénzkiszervezéséről.