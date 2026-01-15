Meglőtt egy túrázót, pénzbüntetést kapott a vadász

2024 februárjában a Bükkzsérc-táskásréti erdőrészen egy golyós puskával, hőkamerát használva lőtt az autójából egy vadász, aki így egy éppen megpihenni kívánó, félig fekvő túrázó combját találta el – írja a hvg.hu a Mezőkövesdi Járásbíróság közleménye alapján.

A közlemény szerint „a biztonságos lövés leadásának elvárt körülményei nem álltak fent, és a férfi kétséget kizáróan nem győződött meg arról, hogy a lövéssel mások életét, testi épségét nem veszélyezteti”. A turista „mély, roncsolt sebzést és csonttörést szenvedett el, a baleset folytán pedig mozgásszervi jellegű maradandó fogyatékossága is kialakult”.

A vadászt három évre eltiltották a vadászattól, mellette 420 ezer forint pénzbüntetést kell fizetnie.