Nem saját saját vélemények

Az élet itthon

Molnár Zsolt és Magyar Péter Forrás: Molnár Zsolt/Facebook

Az ongai Molnár Zsoltnak szerda reggel jelent meg egy cikke az Indexen, amiben Magyar Péter testvérét támadta, volt tiszás aktivistaként. De amikor megkerestük, hogy utánakérdezzünk a dolgoknak, sajtótörténeti erősségű választ kaptunk, amit azóta sem értünk teljesen.

Szerdán jelent meg a Medián új kutatása, 51:39-es Tisza-előnyt mértek, a DK-t pedig egyszázalékra, ami miatt a párt alelnöke, Molnár Csaba Menczer Tamás stílusában esett neki Hann Endrének, mire a Medián vezetője a levelezésüket bemutatva mutatta meg, hogyan akart a DK számukra kedvező eredményű kutatást megrendelni.

Összeszedtük, hogy az utóbbi időben hogyan vált a kormány több, Szőlő utcáról szóló állítása is tarthatatlanná, és Szőlő utcai fejlemény volt, hogy kiderült, már nyáron a rendőrségnél voltak az intézményen belüli bántalmazásról készült videók, de a hatóságok nem találták „az eljárás szempontjából relevánsnak”, valamint hogy három hónappal meghosszabbították az ügy négy gyanúsítottjának letartóztatását.

És hír volt még itthonról, hogy

Interjú

Fotó: Kolozsi Ádám

A magyar kormány csak korrupt nacionalista politikusokkal szolidáris, a menekültügy botrányos és van egy vallási fundamentalista háttere is - mondta lapunknak Radosław Sikorski.

Hogy kerül Orbán Viktor arcképe keleti diktátorok mellé, miben más, mint Trump, és miben hasonlít Mussolinire? Interjút készítettünk Laczó Ferenccel, a Hollandiában kutató magyar történésszel illiberalizmusról, a Kelet-Európát nem ismerő Nyugatról és a Bajnokok Ligája szimbolikájáról.

Világ

Fotó: KHOSHIRAN/Middle East Images via AFP

Írtunk arról, hogy egyelőre nem a szabadságért életüket adó iráni tüntetők állnak nyerésre, és hír volt, hogy felfegyverzett kurd szeparatista csoportok próbálták meg átlépni az iraki-iráni határt, valamint hogy Trump visszavett Iránnal kapcsolatban, szerinte a fenyegetései miatt leálltak a kivégzések és gyilkosságok.

Trump közben szokott stílusában reagált arra, hogy a grönlandi miniszterelnök Dániát választotta, míg Dánia még több katonát küld a szigetre. A Lakmusz megnézte, mi is volt a bűne azoknak a dezinformáció ellen küzdő európaiaknak, akiket a Trump-kormány cenzúrát kiáltva tiltott ki az Egyesült Államokból, és írtunk arról is, hogy