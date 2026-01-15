Politico: Kutyákon tesztelhetett hangfegyvereket a szerb és az orosz titkosszolgálat

A Politico által látott szerb kormányzati dokumentumok szerint a szerb hírszerzés az orosz FSZB-vel együttműködve kutyákon tesztelt hangfegyvereket. A Long-Range Acoustic Device (LRAD, nagy hatótávolságú akusztikus eszköz) néven ismert eszközöket nagy távolságú kommunikációra használják, ám közelről halláskárosodást okozhatnak. Beszámolók szerint fejfájást, szédülést és hányingert is kiválthatnak.

Szerbiában a 2024 novemberi újvidéki vasúti tragédia óta tízezrek – időnként százezrek – vonulnak utcára országszerte. 2025 márciusában az egyik legnagyobb tüntetés során hirtelen fülsiketítő zaj söpört végig Belgrád fő sugárútján. (Erről a tüntetésről a 444 a helyszínről tudósított.) Több szögből készült videófelvételek mutatják, ahogy a zaj végigfut a tömegen, majd az emberek pánikszerűen menekülni kezdenek. A belgrádi sürgősségi osztályokra érkező tüntetők hányingerről, hányásról, fejfájásról és szédülésről számoltak be.

Az a bizonyos március 15-i tüntetés Belgrádban Fotó: Kristóf Balázs/444

A szerb kormány egyébként tagadta, hogy hangágyúkat vetettek volna be a tüntetők ellen. Alekszandr Vučić elnök elutasította azokat az erre vonatkozó állításokat, később pedig azt nyilatkozta, hogy „mindazokat, akik ilyen brutális kitalációkért és hazugságokért felelősek, elszámoltatják a hatóságok.”

Egy hónappal a tüntetés után a szerb hírszerző ügynökség, a BIA közzétett egy jelentést, amelyet az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálattól (FSZB) rendelt meg. A jelentés szerint a nagy decibelszintű eszközöket „nem használták a tüntetések során”, és arra a következtetésre jutott, hogy nem történt tömeges „pszichológiai, morális vagy fizikai hatás az emberekre”.

A POLITICO által megismert dokumentumok szerint szerb és orosz hírszerzési szakértők az állatkísérleteket a tüntetés utáni vizsgálat részeként végezték el. Az iratokat a BIA és egy kormányzati minisztérium állította össze. A cél annak felmérése volt, hogy a tüntetők által leírt tünetek összhangban vannak-e a hangágyúk hatásaival, ezekről a szerb hatóságok korábban elismerték, hogy a rendőrség rendelkezésére állnak.

Putyin kitünteti Vucicot 2019-ben Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP