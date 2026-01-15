Politico: Kutyákon tesztelhetett hangfegyvereket a szerb és az orosz titkosszolgálat

A Politico által látott szerb kormányzati dokumentumok szerint a szerb hírszerzés az orosz FSZB-vel együttműködve kutyákon tesztelt hangfegyvereket. A Long-Range Acoustic Device (LRAD, nagy hatótávolságú akusztikus eszköz) néven ismert eszközöket nagy távolságú kommunikációra használják, ám közelről halláskárosodást okozhatnak. Beszámolók szerint fejfájást, szédülést és hányingert is kiválthatnak.
Szerbiában a 2024 novemberi újvidéki vasúti tragédia óta tízezrek – időnként százezrek – vonulnak utcára országszerte. 2025 márciusában az egyik legnagyobb tüntetés során hirtelen fülsiketítő zaj söpört végig Belgrád fő sugárútján. (Erről a tüntetésről a 444 a helyszínről tudósított.) Több szögből készült videófelvételek mutatják, ahogy a zaj végigfut a tömegen, majd az emberek pánikszerűen menekülni kezdenek. A belgrádi sürgősségi osztályokra érkező tüntetők hányingerről, hányásról, fejfájásról és szédülésről számoltak be.
A szerb kormány egyébként tagadta, hogy hangágyúkat vetettek volna be a tüntetők ellen. Alekszandr Vučić elnök elutasította azokat az erre vonatkozó állításokat, később pedig azt nyilatkozta, hogy „mindazokat, akik ilyen brutális kitalációkért és hazugságokért felelősek, elszámoltatják a hatóságok.”
Egy hónappal a tüntetés után a szerb hírszerző ügynökség, a BIA közzétett egy jelentést, amelyet az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálattól (FSZB) rendelt meg. A jelentés szerint a nagy decibelszintű eszközöket „nem használták a tüntetések során”, és arra a következtetésre jutott, hogy nem történt tömeges „pszichológiai, morális vagy fizikai hatás az emberekre”.
A POLITICO által megismert dokumentumok szerint szerb és orosz hírszerzési szakértők az állatkísérleteket a tüntetés utáni vizsgálat részeként végezték el. Az iratokat a BIA és egy kormányzati minisztérium állította össze. A cél annak felmérése volt, hogy a tüntetők által leírt tünetek összhangban vannak-e a hangágyúk hatásaival, ezekről a szerb hatóságok korábban elismerték, hogy a rendőrség rendelkezésére állnak.
A dokumentumok szerint azért választották a kutyákat tesztalanyként, mert „rendkívül érzékenyek az akusztikus hatásokra”. Az állatokat két LRAD-modellel – az LRAD 100X MAG-HS-sel és az LRAD 450XL-lel – sugározták meg „200, 150, 100, 50 és 25 méteres távolságból”. A szerb és orosz titkosszolgálati vizsgálatról készült jelentés arra jutott, hogy : „Az alap- és tesztjelek sugárzása során a biológiai objektumok (kutyák) a vizsgált távolságokon nem éreztek kellemetlenséget (viselkedésbeli változást). A kutyákat a teszteket követően három nappal megvizsgálták, és állapotukban nem mutatkozott változás.”A dokumentumok arra is utalnak, hogy a teszteket az állatkísérletekhez szükséges engedélyek nélkül hajthatták végre, az illetékes minisztérium tudta nélkül. A szerb jogszabályok előírják, hogy az állatkísérleteket előzetesen regisztrálni kell, és az illetékes szerveknek – köztük egy etikai bizottságnak – jóvá kell hagyniuk, továbbá kifejezetten tiltják az állatok felhasználását fegyverek és haditechnikai eszközök tesztelésére.
