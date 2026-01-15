Pusztító bűz miatt több házat is kiürítettek Hajdúhadházon

Öt házat kiürítettek Hajdúhadházán, miután az ott lakók számára elviselhetetlen, szúrós oldószerszag áradt a szennyvízcsatornából - számolt be róla az RTL Híradó. 12 embernek kellett elhagynia a lakhelyét éjszaka közepén a szag miatt, őket melegedőbuszokba kísérték a hatóságok.

Az egy utcát, körülbelül egy kilométer hosszan ellepő bűzt napok óta érzik az ott lakók, akik először a vízügyet értesítették, ők szóltak a Katasztrófavédelemnek és a kormányhivatalan. Egyelőre nem tudni, milyen anyag kerülhetett a szennyvízcsatornába. A levegőben nem találtak egészségre ártalmas anyagot, a szennyvíz laborvizsgálat eredményéről a helyi polgármesternek nincs tudomása. Mivel továbbra sem találták meg a szag forrását, a vízmű szakemberei egyesével mossák át a szennyvízcsatornákat.

Az illetékes vízművek ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést, az ügyben a Hajdú-Bihar megyei vízügyi és környezetvédelmi hatóság is vizsgálatot indított.