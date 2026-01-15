Sikorski lengyel külügyminiszter a 444-nek: Orbán korrupt nacionalizmusa nem patrióta

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A lengyel kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy a magyar kormány menekültstátuszt adott Zbigniew Ziobrónak, a Lengyelországban 26 bűncselekménnyel vádolt volt igazságügy-miniszternek, de még nem döntöttek, milyen válaszlépést tesznek, és ebben az áprilisi magyar választás is szempont számukra - mondta a 444-nek adott interjújában Radosław Sikorski.

A lengyel külügyminiszter interjúnkban arról is beszél, hogy

rendkívül barátságtalan lépés Magyarország részéről, hogy nem tartja tiszteletben az európai elfogatóparancsot;

a jogállamiság éppen a befogadott Ziobro tevékenysége miatt került veszélybe, nem a megvádolásával, ahogy azt a magyar kormány állítja;

a magyar kormány egy korrupciós ügy gyanúsítottját menti ki, és az ügy az Ordo Iuris katolikus fundamentalista szervezethez is kapcsolódik;

„A korrupt nacionalizmus nem patrióta. Magyarország a korrupt nacionalisták uralma alatt az Európai Unió legszegényebb országává vált” - mondja Sikorski, aki arról is beszél, hogy ha az áprilisi választásokat manipulálni próbálják, az európai intézmények új álláspontot alakítanak ki Magyarországgal szemben.

A magyar kormány azt állítja, hogy Lengyelországban nagyon súlyos jogállamisági problémák vannak, ezzel indokolják, hogy Marcin Romanowski után a volt igazságügy-miniszter Zbigniew Ziobrónak és az ő feleségének is menekültstátuszt adtak. Mi erre a reakciójuk Varsóból?

Én magam is részesültem nemzetközi védelemben: miután Lengyelországban a nyolcvanas években bevezették a hadiállapotot, Nagy-Britanniában lettem menekült. Akkoriban a barátaim börtönben voltak, és joggal tartottam tőle, hogy engem is egy kommunista börtönbe vetnek.

Ezért az, hogy Ziobro úr a mostani helyzetét az akkori antikommunista emigrációéhoz hasonlítja, ízléstelen.

A kommunizmus idején a bírák valóban a kommunista párt irányítása alatt álltak. Ma ez nem így van. Ennek legjobb bizonyítéka az, hogy a lengyel bíróság sem fogadta el az ügyészség összes indítványát a jelenleg Magyarországon tartózkodó személyekkel kapcsolatban. Ez is azt mutatja, hogy a bíróságok függetlenül hozzák meg a döntéseiket – ahogy annak lennie kell.

Mit gondol, Lengyelország is befogadna adott esetben Magyarországról menekülteket?

Külügyminiszterként én is adok menedékjogot más országokból érkező embereknek, de nem hiszem, hogy ezt valaha is megtettük volna egy európai uniós állampolgár esetében. Az Európai Unión belül bízunk egymás intézményeiben, abból indulunk ki, hogy egymás intézményi „minősítéseit” egyenértékűnek tekintjük. Éppen ezért rendkívül barátságtalan lépés, amikor egy uniós tagállam nem tartja tiszteletben az európai elfogatóparancsot.

Fotó: Kolozsi Ádám

Erre csak abszolút kivételes körülmények között kerülhetne sor, akkor, ha bizonyítékunk van rá, hogy egy adott országban összeomlott a jogállamiság. Ilyen esetre éppen a korábbi lengyel kormány idején volt példa, az alatt a nacionalista kormány alatt, amiben Ziobro is miniszter volt, és egy rendkívül vitatott igazságügyi reformot hajtott végre Lengyelországban. Központosította és militarizálta a lengyel ügyészséget, személyesen hozott politikailag motivált döntéseket és átpolitizálta a bírák kiválasztásának rendszerét.

Miről szól az a Ziobro elleni eljárás, ami miatt a volt miniszter Budapestre menekült?

Lengyelországban létezik egy úgynevezett Igazságügyi Alap, ami önmagában egy jó rendszer: a bűncselekmények elkövetőitől elkobzott pénzek egy olyan alapba kerülnek, amelynek a bűncselekmények áldozatainak a segítése a célja. Az előző kormány idején azonban ezek a pénzek nem kizárólag az áldozatokhoz mentek. Politikai célokra költötték őket, egy Ziobro pártjával szimpatizáló médiacégre, emellett egy teljes rendszer épült ki arra, hogy ebből az alapból olyan helyekre juttassanak támogatásokat, ahol Ziobro és az ő politikai szövetségesei indultak a parlamenti választásokon. Olyannyira így volt, hogy Kaczyński, Ziobro pártjának a vezetője, írásban figyelmeztette őt, hogy ezt fejezze be, mert ez jogellenes és veszélyes a párt jövőjére.

Vagyis még Kaczyński is elítélte a történteket, ahogy a saját minisztériumának vezetői is.

Mivel ők is úgy érezték, hogy ez jogilag kockázatos, hangfelvételeket készítettek, és azt kérték, hogy bekerülhessenek a tanúvédelmi programba, hogy ezzel is enyhítsék a saját jogi felelősségüket. Ez tehát egy korrupciós ügy. Közpénzekkel való visszaélésről van szó. És ez a legtöbb országban, a legtöbb uniós tagállamban bűncselekménynek számít, amelyet bíróság előtt kell elbírálni.

Mit gondol, mi a magyar kormány valódi motivációja az ügyben? A lengyel belpolitikába szeretnének beavatkozni, vagy lehet ennek tágabb összefüggése is?

Ziobro ügyvédei az Ordo Iuris nevű fundamentalista think tankhez tartoznak, amely egy katolikus szekta, és kifejezetten ellenséges az Európai Unióval szemben. Ez a szervezet együttműködik a magyar kormánnyal és kapcsolatban áll az amerikai Heritage Foundationnel is, amelynek célja az Európai Unió gyengítése és megbénítása.

Van tehát egy vallási–fundamentalista kapcsolódás.

Emellett úgy tudom, hogy régi barátom, Orbán Viktor, azt mondta Donald Tusknak: nem tetszik neki az az elképzelés, hogy felelősségre vonjanak embereket a közpénzekkel való visszaélések miatt. Ezt a hozzáállását bizonyos értelemben meg tudom érteni.

Várható-e bármilyen erősebb reakció a lengyel kormány részéről? Lengyel nagykövet már fél éve nincs Budapesten. Felmerült a varsói magyar nagykövet kiutasítása?