Síntörés miatt lehetnek fennakadások a győri vonalon csütörtökön

A szokásosnál lassabban közlekednek majd a vonatok csütörtök délelőtt a Budapestet Győrrel összekötő vasútvonalon – közölte a Mávinform.

Azt írják, hogy a Budapestet Győrrel összekötő 1-es vasútvonalon, Tata térségben egy váltónál olyan anyagtörést fedeztek fel, amit a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítani, és emiatt az egyik vágányt le kell zárni. A helyreállítási munkálatokat a csúcsidőn kívüli órákra időzítették, hogy a lehető legkevesebb fennakadást okozzák.

„A csütörtök délelőtti váltójavítás és egyvágányú közlekedés azonban így is türelmet és alkalmazkodást igényel a vonalon közlekedő utasainktól, a biztonság érdekében ugyanis az érintett váltón azonnal 10 km/órás sebességkorlátozást kellett bevezetnünk, ami a győri fővonal forgalmában jelentős késéseket okozhat” – közölte a MÁV.

Hogy a korlátozások mely járatokat érinti, azt itt lehet megnézni.