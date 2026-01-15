Trump 25 százalékos importvámot vetett ki egyes csúcskategóriás AI-chipekre

Nemzetbiztonsági okokkal indokolta az amerikai elnök, hogy miért jelentett be 25 százalékos importvámot bizonyos nagy teljesítményű mesterségesintelligencia-chipekre, köztük az Nvidia és az AMD legújabb modelljeire. Trump azt mondta: az Egyesült Államok jelenleg a szükséges chipeknek csak nagyjából a tizedét gyártja belföldön, ami a Fehér Ház szerint túl nagy függőséget jelent, főleg Tajvantól.

A vámot egy kilenc hónapos vizsgálat után vezették be, és csak a legnagyobb teljesítményű chipekre, illetve az azokat tartalmazó eszközökre vonatkozik. A cél az, hogy az amerikai cégeket rábírják a hazai gyártás bővítésére, és csökkenjen a külföldi beszállítóktól való kiszolgáltatottság.

Fontos kivételek is vannak, így például nem kell vámot fizetni az amerikai adatközpontok számára behozott chipek után, továbbá nem érinti az intézkedés a startupokat, a hétköznapi fogyasztói vagy ipari felhasználást, illetve az állami beszerzéseket sem. A kereskedelmi miniszter további mentességeket is adhat.

A lépés beleillik Trump vámokra építő gazdaságpolitikájába. Bár az olyan amerikai cégek, mint az Nvidia, az AMD vagy az Intel tervezik a világ élvonalába tartozó chipeket, a gyártás nagy része továbbra is külföldön zajlik, főként a tajvani TSMC üzemeiben.

A bejelentés után az érintett cégek részvényei enyhén estek a tőzsdén. Az AMD jelezte, hogy mindenben betartja a jogszabályokat, az Nvidia egyelőre nem kommentálta a döntést. (MTI)