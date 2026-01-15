Újabb, Venezuelához köthető tartályhajót foglalt le az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok egy újabb, Venezuelához köthető tartályhajót foglalt le – tudta meg a Reuters amerikai tisztviselőktől. Ez már a hatodik hajó, amelyet december közepe óta vettek célba, és amely vagy venezuelai olajat szállított, vagy korábban ilyen rakományt vitt. A névtelenséget kérő tisztviselők szerint az intézkedés a Karib-térségben történt.

Az amerikai hadsereg megerősítette a hajnali órákban végrehajtott műveletet, közölve, hogy az amerikai erők „incidens nélkül” őrizetbe vették a Veronica nevű tartályhajót. A parancsnokság szerint a Veronica „Donald Trump elnök által elrendelt, a Karib-térségre vonatkozó, szankcionált hajókra kiterjedő karanténnal dacolva közlekedett”. „Venezuelából csak olyan olaj hagyhatja el az országot, amelynek szállítása megfelelően összehangolt és jogszerű módon történik” – áll a hadsereg közleményében.

A kép csak illusztráció. Fotó: JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

A Guyana zászlaja alatt közlekedő, Aframax típusú Veronica tartályhajó január elején üresen hagyta el a venezuelai vizeket, derül ki az állami olajvállalat, a PDVSA szállítási dokumentumaiból, valamint a TankerTrackers.com megfigyelőszolgálat adataiból. A hajó az elmúlt napokban nem tért vissza Venezuelába, ellentétben más hajókkal.



Mindez épp azelőtt történt, hogy Donald Trump amerikai elnök és María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető találkozik csütörtökön. Machado korábban azt közölte, szívesen megosztaná a Nobel-békedíját Trumppal. A venezuelai ellenzéki aktivista 2025 októberében kapta meg a Nobel-békedíjat, amire Trump is régóta ácsingózott. Az indoklás szerint Machado „a venezuelai nép demokratikus jogainak előmozdításáért végzett fáradhatatlan munkájáért” kapja a díjat, valamint „azért a küzdelméért, amit a diktatúrából a demokráciához vezető igazságos és békés átmenet megvalósításáért folytat.”