Veszélyes a levegő Veszprémben, Győrben, Mosonmagyaróváron és Sopronban

Tovább romlott a levegő minősége az országban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a Sajó völgyében Putnok és Sajószentpéter, továbbá Békéscsaba, a Dunántúlon Veszprém, Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron levegőjének minősége.

Szentgotthárd, Szombathely, Ajka, Várpalota, Székesfehérvár, Kaposvár, Pécs, Tatabánya, Esztergom, Százhalombatta, Tököl, Kecskemét, Szeged, Salgótarján, Debrecen, Nyíregyháza, Oszlár, Miskolc és Kazincbarcika levegője egészségtelen.

Dunaújváros, Budapest, Eger és Dorog levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

A HungaroMet előrejelzése szerint péntekig nyugodt időjárás várható, a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak, helyenként az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége. Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja. (MTI)