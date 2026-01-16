A DK közvélemény-kutatásai szerint 800 ezer ellenzéki van az országban, akik sem a Tiszára, sem a Mi Hazánkra nem szavaznának

A Demokratikus Koalíció biztos benne, hogy bejut a parlamentbe, és egy 800 ezer fős, Tisza Párttal szkeptikus választói tábort szeretne megszólítani. A párt kampányterveiről Molnár Csaba ügyvezető alelnök beszélt egy háttérbeszélgetésen.

A Telex cikke szerint Molnár azt mondta, két magyar és egy amerikai közvélemény-kutató cégtől rendeltek kutatásokat. A felmérések alapján azonosítottak egy 800 ezer fős szavazótábort, ami kormányváltást szeretne, de nem szavazna a Tiszára és a Mi Hazánkra sem. A táborba azokat a választókat vették, akik ötös skálán kettőnél nagyobb értékelést adtak Dobrev Klárára.

Molnár szerint a táborban 300 ezer DK-szavazó van, a maradék 500 ezer szavazót pedig áprilisig szeretnék meggyőzni. Ezek a választók nagy többségben 60 évnél idősebb, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, kistelepüléseken élő nők, akik rossz anyagi körülmények között élnek.

Molnár Csaba Fotó: Kristóf Balázs/444

Molnár azt mondta, hogy a kampányban Budapest helyett a kistelepülésekre fókuszálnak majd. A párt három, 2022-ben győztes budapesti jelöltje (Arató Gergely, Barkóczi Balázs, Varju László) közül szerinte csak az Újpesten induló Varjunak lehet esélye a Fidesszel és a Tiszával szemben. A DK a napokban 800 óriásplakátot helyez ki az országban, azt hirdetik majd, hogy baloldali pártra is szükség van a parlamentben.

Molnár pár napja azzal került be a hírekbe, hogy nyilvánosan üzengetett Hann Endrének, a Medián vezetőjének. Miután a közvélemény-kutató cég 1 százalékra mérte a pártot, a politikus azzal vádolta Hannt, hogy tavaly nyáron drága felméréseket akart a pártra erőltetni. Hann válaszul megmutatott egy levelezést, amiben a DK frakcióvezetője, Sebián-Petrovszki László azt kérdezte Hanntól, van-e olyan aspektus, amit megmérve várhatóan jó eredmény jönne ki a pártnak. Miután nemleges választ kapott, el is búcsúzott.