A litvánok szerint az orosz titkosszolgálat áll egy 2024-es litvániai gyújtogatási kísérlet mögött

A litván hatóságok szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) áll egy 2024-es litvániai gyújtogatási kísérlet mögött, ami során megpróbáltak tönkretenni egy, az ukrán hadsereget is ellátó üzemet az ország északi részén.

A tervezett támadás célpontja egy magánvállalat által Siauli városában működtetett üzem volt, ami az ukrán fegyveres erők számára is gyártott rádiófrekvencia-elemző mobilállomásokat.

Igor Kosztjukov, az orosz katonai hírszerzés (GRU) igazgatója Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu via AFP

Saulius Briginas, Litvánia bűnügyi főosztályának vezetőhelyettese azt mondta, a vádlottak összehangoltan cselekedtek, az utasításokat pedig Oroszországban élő, a GRU-val kapcsolatban álló kubai és kolumbiai állampolgárságú emberektől kapták.

Az ügyészség közölte, hogy az ügyben egy spanyol-kolumbiai kettős állampolgár, valamint több kolumbiai, illetve egy kubai, egy orosz és egy fehérorosz állampolgár ellen emeltek vádat. A vádlottakat terrorszervezetben való részvétellel gyanúsítják, amiért a litván jog szerint 5-15 évnyi börtönbüntetés lehet kiszabni. (via MTI)